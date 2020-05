DETALJI UŽASA U ZADRU: Zabili se u stup, pa u metalni vez i sletjeli u more na dubinu od osam metara; Poginuli mladići imali su 20 i 17 godina…

Četvorica Zadrana sletjela su automobilom u more u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo sinoć iza 23 sata

Sinoć se dogodila teška prometna nesreća u Zadru kada su kraj zadarskog Gradskog mosta četiri mladića automobilom sletjela u more. “Vidjeli smo curu koja plače, a Hitna je dolazila čak dva puta”, ispričala je jedna svjedokinja nesreće za 24sata.

“Sinoć oko 23.15 u Zadru na Liburnskoj obali došlo je do prometne nesreće kada je 20-godišnji vozač upravljao vozilom marke Audi, zadarskih registarskih oznaka te dolaskom u blizinu ribarnice, brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju na kolniku uslijed čega dolazi do zanošenja i rotacije automobila koji udara u rubnjak te se odbija i prednjim dijelom automobila udara u rasvjetni stup. Nakon toga vozilo nastavlja nekontroliranu vožnju i prednjim dijelom automobila udara u metalni vez te metalnu zaštitu obale i slijeće u more na dubinu od osam metara.

Na mjestu događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik te policijski službenici ronioci koji su iz mora izvukli automobil. U vremenu od 23.30 do 2.35 sati Liburnska obala bila je zatvorena za sav promet. Prilikom prometne nesreće u vozilu su se nalazile četiri muške osobe, dvije osobe u dobi od 20 i 17 godina su smrtno stradale, dok su 22-godišnjak i 17-godišnjak kolima Hitne medicinske pomoći prevezeni u OB Zadar”, priopćili su iz zadarske policije.

Prošli policijsku patrolu?

Prema neslužbenim informacijama, javlja RTL, pri velikoj brzini audi A6, prošao je policijsku patrolu koja je zaustavila drugi automobil kraj pješačkog mosta u Zadru na strani Poluotoka. Audi je preletio preko nogostupa, udario u stupiće duž rive te na kraju sletio u more na mjestu gdje je bivše trajektno pristanište. Kako doznajemo, na tom je mjestu dubina mora oko 15 metara. Na teren su po dojavi odmah stigli pripadnici PU zadarske te vatrogasci koji su sudjelovali u spašavanju ozlijeđenih.

“Strka je. Bore se za život jednog, dok je drugi izgleda izvan životne opasnosti. U bolnicu su došli plavi, plavi. Sve su to mladi dečki, do 21. godine živote”, javlja čitatelj Antene Zadar u 1.30.