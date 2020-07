TRAGEDIJA U RIJECI: Prijatelji ga nasilno bacili u more; Svjedok otkrio: ‘Nakon samo 20 sekundi tijelo je postalo beživotno’

Tragičan događaj na Facebooku je opisao jedan od svjedoka

Sinoć između 18.30 i 19.00 sati na riječkoj plaži na Pećinama, kod hotela Jadran, došlo je do utapanja muškarca, piše 24sata.

“Za sada možemo samo potvrditi da je osoba preminula i tijelo je na obdukciji, kojom će se utvrditi uzrok smrti i sve relevantne činjenice. Sve ostalo, uključujući eventualnu odgovornost pojedinih osoba, istražujemo”, kazali su iz riječke policije ne otkrivajući detalje. Ipak, tragičan događaj na Facebooku je opisao jedan od svjedoka.

Svjedok događaja

“Kao i uvijek pa tako i danas odlučio sam nakon treninga otići na more radi rekuperacije. Prilikom dolaska na Pećine (stijene blizu Jadran hotela) uočio sam vidno pijanu ekipu od njih 4-5 koji su imali cca 30-40 godina. Nakon nekoliko minuta ista ekipa dolazi i guraju svog “prijatelja” nasilno u more. Iako na prvu se činilo da je sve u redu jer je čovjek nastavio plivati, nakon samo 20 sekundi tijelo je postalo beživotno. Pošto je teren sam po sebi loš (duboko more i samo stijene) odlučio sam pomoći čovjeku. Nekako smo ga izvukli van i okrenuli ga na bok, pulsa nije bilo.

U tom trenutku dolazi hitna pomoć i kreću s reanimacijom, ali nažalost bilo je prekasno. Kada sam davao iskaz policiji cijelo vrijeme su mi dobacivali “mulac šta glumiš”, “nemoj da podivljam pa će gospoda policija morat’ pucat’ po meni”.

Kako sam čuo, ista ekipa ima podeblji policijski dosje pa čak i zatvorski. Jedan život je izgubljen,ali se nadam da će odgovorni znat kazniti ovo”, napisao je na društvenoj mreži A. V.