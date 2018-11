TRAGEDIJA U OKUČANIMA: ‘Kad se dječak srušio, ostalu djecu su odmah odveli, nitko im nije rekao da im je prijatelj umro’

Čim je čuo za nesreću otac nesretnog dječaka požurio je u školu gdje je zatekao liječnike koji pokušavaju spasiti njegovog sina

U Gređanima, mjestu između Okučana i Stare Gradiške, tragedija je pogodila mještane. Devetogodišnjem dječaku iznenada je pozlilo, a unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, nije mu bilo spasa.

Kako navodi Jutarnji list, dječak se ocu to jutro žalio na bolove u trbuhu, no dok ne dođu nalazi obdukcije, teško je zaključiti je li to povezano s iznenadnom smrću.

TRAGEDIJA U OKUČANIMA: Dječaku (9) pozlilo pa se srušio ispred škole. Umro je u bolnici

Kako potvrđuju mještani radi se o dobroj obitelji i radišnim ljudima. Otac je zaposlen kod jednog privatnika, majka odlazi sezonski u Austriju, a dvojica starije braće isto su osnovnoškolci. Otac jedne od učenica ispričao je kako su i dječakova braća bili na mjestu nesretnog događaja.

Velika tragedija

“Kći mi je rekla da se samo srušio nakon što je izašao iz autobusa. Škola je odmah pozvala Hitnu pomoć, a djecu su uveli u učionice, tako da nisu vidjela što se događa. Nitko im nije rekao da im je prijatelj iz razreda preminuo. Sada razmišljam kako kćeri objasniti što se dogodilo, a teško mi je i pomisliti kako je njegovim roditeljima. Velika je to tragedija. Ogromna. Još je gore što su uz njega u tom trenutku bila i oba njegova brata. Strašno”, rekao je jedan otac za Jutarnji list.

Čim je čuo za nesreću otac nesretnog dječaka požurio je u školu gdje je zatekao liječnike koji pokušavaju spasiti njegovog sina, no spasa mu na žalost nije bilo.

Nadležne službe angažirane su se ne bi li pružile psihološku pomoć učenicima iz razreda i škole.