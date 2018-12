VELIKA TRAGEDIJA U METKOVIĆU: Dječaka (9) više puta slali kući s Hitne, na kraju je umro

‘Dakle, sve što možemo nedjeljom napraviti je napravljeno, da je bilo indikacije da se dijete transportira, ono bi bilo upućeno u KBC Split. Mi smo sve napravili po pravilima službe. Dijete je upućeno kako je upućeno i završilo je kako je završilo’, rekla je dr. Marijana Matić

Devetogodišnji G.B. iz Metkovića preminuo je u utorak od posljedica sepse u KBC-u Split. Dva dana prije smrti dva puta su ga s Hitne u Metkoviću poslali kući, dok su ga u ponedjeljak s Hitne poslali pedijatru, javlja Index.hr.

Dječak je u lošem stanju dovezen na Hitnu koja se nalazi u zgradi Doma zdravlja Metković, nakon pregleda malenog su pustili kući, no otac ga je isto večer ponovno doveo jer mu se stanje pogoršalo. Oni su ga ponovno poslali doma i poručili mu da se javi pedijatrici u ponedjeljak.

Treća pedijatrica koja je primila rekla je kako je dječak već tada bio u jako teškom zdravstvenom stanju, te kako je odmah uočila da je dijete vitalno ugroženo i posumnjala je na sepsu. Index je razgovarao s voditeljicom Hitne u Metkoviću Marijanom Matić koja kaže da se tu ne može nikoga optužiti za smrt dječaka jer je “zakazala sudbina ili se radilo o lošoj sreći”.

Na pitanje tko je zakazao u ovom slučaju. Matić kaže:: “Zašto mislite da je netko zakazao, ne znam zašto vam je slučaj zanimljiv. Zakazala je sudbina ili loša sreća. Treba pogledati obdukcijski nalaz. Za sve postoji protokol i način kako se bolest liječi. Zašto bi netko bio kriv?”.

Kobna sepsa

“Dijete je bilo u nedjelju dva puta kod nas na hitnoj. Dijete je pregledano, pretrage nismo radili jer u Metkoviću ne postoji laboratorij i rtg koji radi nedjeljom. Dakle, sve što možemo nedjeljom napraviti je napravljeno, da je bilo indikacije da se dijete transportira, ono bi bilo upućeno u KBC Split. Mi smo sve napravili po pravilima službe. Dijete je upućeno kako je upućeno i završilo je kako je završilo”, rekla je Matić za Index.

“A uostalom možete zvati i KBC Split jer dijete nije umrlo u Metkoviću, nego u KBC-u Split. Umrlo je od streptokoknog sidroma, od kojeg spasa nema. I njegova pedijatrica je znala što će se raditi, da se unaprijed ne može znati u što će se pretvoriti, svako dijete liječimo na isti način, to se događa rijetko, ali se događa. Sad imate zdravo dijete, a za pola sata ne. To su sepse. Ali kad do toga dođe, imamo bolnice za liječenje”, rekla nam je Matić.

Opasna bakterija

Na Hitnoj kažu kako nikoga ne mogu optužiti za smrt.

Slobodna Dalmacija javlja kako je, prema neslužbenim informacijama iz nalaza brisa grla dječaka, dokazano postojanje virusa H1N1 odnosno virusa gripe A. Dječaka je “napao” virus i bakterija i vrlo vjerojatno je virus uradio put bakteriji koja je napala cijeli organizam, rekao je za Slobodnu prof. dr. Marjan Saraga, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Radilo se o vrlo opasnoj kombinaciji virusa i bakterije i organizam se nije uspio obraniti, a sepsa je stanje koje može izazvati smrt u samo nekoliko sati, kaže Saraga.