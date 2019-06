TRAGEDIJA U ISTRI, KOLEGE NEUTJEŠNE; Tomislav je za mjesec dana drugi put trebao postati otac: ‘Napokon je posložio život i više ga nema…’

Teška nesreća, u kojoj je poginuo policajac dok je policajka teško ozlijeđena, dogodila se jutros oko 6.45 sati na cesti Tar-Poreč

U ranim jutarnjim satima policajka Natalija Bertović Šverko (43) iz okolice Umaga pokupila je svog 38-godišnjeg kolegu Tomislava Bašića na kružnom toku Tar – Vabriga, pored kojeg je on živio te su zajedno krenuli na posao. No, nakon svega nekoliko stotina metara 24-godišnji vozač BMW-a je straga udario u njihov Fiat. Policajka je izgubila kontrolu nad autom, izletjela s ceste i udarila u posljednje stablo u drvoredu s desne strane. Vozilo se potom natrag odbilo na cestu i prevrnulo.

Tomislav je na mjestu poginuo, dok je njegova kolegica iz Policijske postaje u Poreču hospitalizirana u pulskoj Općoj bolnici. Iako je očevid gotov, još se ne zna tko je alarmirao hitne službe, navodno se radi o stranim turistima, piše Glas Istre. Očevidom je utvrđeno da je vozač BMW-a u sebi imao dopuštenih 0,34 promila alkohola u krvi.

Jučer premjestio stvari iz bivšeg ureda

A taj su očevid obavile kolege stradalih policajaca, koji niti sami nisu mogli vjerovati što se dogodilo. Tomislav je od 2007. radio s njima u sektoru prometa. Bio je vođa očevidne ekipe i ovakvih se nesreća nagledao. Nedavno je tek prešao u kriminalistički odjel, u kojem je toliko dugo htio raditi. Tragedija je tim veća što je za mjesec dana trebao postati otac po drugi puta. Iza sebe je ostavio suprugu i šestogodišnje dijete.

“U šoku smo, nevjerojatno da se to dogodilo. Teško se je nositi sa takvom nesrećom u bilo kojem slučaju, no on nam je bio kolega i bio je dobar čovjek. Ne govorimo to zato što ga više nema, već zato što je bio čovjek i radnik. Gotovo cijelu karijeru je radio u prometu, na očevidima, a tek prije malo vremena je prešao u toliko željeni odjel krima. Da stvar bude još gora, sinoć je došao po stvari u kancelariju gdje sjede “prometnjaci” i prenio ih u postorije novog odjela. Ispada da se radilo o nekakvom oproštajnom susretu.

Teško nam je radi njega i radi cijele obitelji, a ponajviše njegove supruge koja za mjesec dana treba roditi dijete, a drugo dijete im sada ima šest godina. Jako se mučio do kuda je došao, u osam godina školovanja je završio dva fakulteta, ekonomski i kriminalistiku. Napokon si je posložio život i radio ono što voli. Kada kažemo da je radio, to i mislimo u potpunosti. Stalno je bio aktivan i nikada nije zaradio nikakvu packu. Svoj je posao radio pošteno, dostojanstveno i s velikom ljubavlju”, reklo je nekoliko njegovih shrvanih kolega.

Sindikat policije: Neka mu je laka hrvatska zemlja!

Oglasio se i Sindikat policije na Facebooku: ‘S velikom tugom izvješćujemo da je na današnji dan, 23.06.2019. godine, u 38-oj godini života, tragično preminuo djelatnik PU istarske (PP Poreč) i član SPH Tomislav Bašić. Ovim putem izražavamo najiskreniju sućut obitelji, prijateljima i kolegama preminulog kolege. Informacije o posljednjem ispraćaju objaviti ćemo naknadno. Neka mu je laka hrvatska zemlja! Počivao u miru Božjem!’