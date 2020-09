ČOVJEK PREMINUO NAKON ŠTO SU MU U BOLNICI UBRIZGALI KRIVO SREDSTVO; Ravnatelj: ‘Obitelj je u šoku kao i mi, svi smo plakali’

Što se dogodilo u bolnici u Čakovcu?

U čakovečkoj Županijskoj bolnici preminuo je 58-godišnji muškarac, a iz bolnice su izvijestili da je pacijentu izrečena mjera samoizolacije zbog kontakta s osobom pozitivnom na koronu.

Kako javlja eMeđimurje, pacijent je 29. rujna bio na planiranoj rutinskoj terapiji hemodijalize, no da je dobio krivo sredstvo i zato preminuo.

“Tijekom postupka je intravenski primijenjeno nedozvoljeno sredstvo koje se inače rutinski primjenjuje u lokalnoj primjeni kod takvih i sličnih postupaka. Unatoč momentalno poduzetim mjerama maksimalnog intenzivnog i reanimacijskog liječenja je nastupilo multiorgansko zatajenje organa i smrt pacijenta te je indicirana obdukcija. Unutar Županijske bolnice Čakovec provode se propisani postupci i procedure radi razjašnjenja neočekivanog neželjenog događaja. O navedenom događaju je obaviješteno nadležno Ministarstvo i sve nadležne institucije. Županijska bolnica Čakovec i svi njeni djelatnici obitelji preminulog izražavaju duboku sućut”, priopćili su iz bolnice.

Ravnatelj bolnice Tomislav Novinščak je za 24sata poručio kako zbog istrage ne može otkriti detalje, no dao je slikoviti opis, napomenuvši da se dezinficijens šprica na kožu, ali se ne uzima intravenozno. “Znam podatak da godišnje u našoj bolnici obavimo više od milijun različitih intravenskih aplikacija. Ne sjećamo se, gledajući unazad u povijest bolnice, da se ovako nešto dogodilo”, rekao je ravnatelj Novinščak, odbivši odgovoriti na pitanje tko je i kako pogriješio.

Beroš: Medicinska sestra je pogriješila

Ministar zdravstva Vili Beroš, otkrio je Indexu kako se čuo s ravnateljem čakovečke bolnice te da posrijedi nije pogreška liječnika, već medicinske sestre. No, niti on nije htio otkriti više detalja dok istraga ne završi i dok se obdukcijom ne utvrdi točan uzrok smrti 62-godišnjaka.

“Čuo sam se s ravnateljem, rekao mi je da je došlo do neočekivane greške koja je završila tragično. Poduzet je unutrašnji nadzor u bolnici, a Ministarstvo će također poslati zdravstvenu inspekciju da utvrdi što se dogodilo i kako je došlo do greške. Javnost ćemo potom izvijestiti što se dogodilo. Izražavamo žaljenje zbog ovog događaja. No bez obzira na težak i tragičan događaj, moramo reći kako je riječ o rijetkom izuzetku jer se slični događaji ne ponavljaju u našim bolnicama. Ovdje nije riječ o liječničkoj grešci”, rekao je ministar Beroš te odgovorio potvrdno na pitanje novinara je li grešku učinila medicinska sestra.

Moguće i uključivanje DORH-a

Naglasio je kako treba pričekati završetak istrage, kako bi se utvrdilo što i kako se zaista dogodilo, a da će onda, ako bude potrebe, cijeli slučaj biti proslijeđen DORH-u. Ministarstvo i Županijska bolnica Čakovec, sa svim djelatnicima, su obitelji preminulog uputili izraze sućuti.

Ravnatelj: Plakali smo s obitelji

“Procedura hemodijalize je izrazito složena i medicinsko sredstvo se pritom primjenjuje lokalno, a tom je pacijentu dano intravenski. Dakle, to medicinsko sredstvo se nije smjelo dati u žilu. To se dogodilo sinoć poslijepodne, a pacijent je sinoć preminuo. Odmah ujutro smo primili njegovu obitelj, bili su nam njegova dvojica sinova. Pojasnili smo im proceduru. Obitelj je u šoku kao i mi. Plakali su oni, plakali smo mi”, kazao je za Index dr. Novinščak.

“Uzeli smo sve izjave onih koji su bili uključeni u proces liječenja tog pacijenta, sve ćemo proanalizirati. Tako nešto nam se nikad nije dogodilo. Od 1999. godine sam u bolnici, čak i ljudi koji su od osamdesetih u bolnici su mi rekli da se tako nešto nikad nije dogodilo. Odradimo na milijune postupaka, no ovako nešto, kažem, nikad se nije dogodilo”, kaže Ravnatelj.