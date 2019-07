TRAGEDIJA NA PLAŽI U NINU: Čovjeku pozlilo u moru, preminuo je. Policajac se nije približio da ne smoči uniformu?

“Oni koji su pomagali bili su u kupaćim kostimima, a naš policijski službenik nosi uniformu. Tamo jest plićak, uz to je sve prepuno pijeska i morate razumjeti da u uniformi ne može, ako nije nužno, ulaziti u more, kao ostali kupači”

73-godišnji muškarac danas je smrtno stradao na Kraljičinoj plažu u Ninu pred očima kupača koji su se u tom trenutku nalazili na plaži. 70-godišnja supruga preminulog muškarca u teškom je stanju vozilom Hitne pomoći prevezena u zadarsku bolnicu, javlja Zadarski.hr.

Muškarcu je oko 16 sati pozlilo u moru, a žena mu je pokušala pomoći. 73-godišnjak je preminuo, dok je supruga u nesvijesti izvučena iz mora.

Policajac stajao na priličnoj udaljenosti

Netko od kupača je pozvao Hitnu pomoć i policiju. Promatrači su uočili kako je policajac koji je došao na očevid stajao na priličnoj udaljenosti, navodno kako ne bi smočio uniformu.

“Svi su se turisti okupili i pomagali, a on je stajao na udaljenosti do pedesetak metara i nije uopće pomagao jer mu je bio problem, morao je proći kroz vodu dubine dvadesetak centimetara i širine desetak metara, a gospodin ne bi smočio cipelice. A trebao je biti prvi da pomogne u oživljavanju…”, kaže očevidac koji je portalu Zadarski.hr ustupio fotografije s mjesta tragedije.

‘Treba razumjeti da su policajci u uniformi’

Policijca u Zadru potvrdila je da je dojava stigla oko 16 sati te da je službenik obavio očevid. Na pitanje je li točno da se nije približavao unesrećenima zato jer je do njih trebalo hodati plićakom, dežurni policjac je rekao da nije bio tamo te to ne može potvrditi, no da treba razumjeti da su policajc u uniformi.

“Oni koji su pomagali bili su u kupaćim kostimima, a naš policijski službenik nosi uniformu. Tamo jest plićak, uz to je sve prepuno pijeska i morate razumjeti da u uniformi ne može, ako nije nužno, ulaziti u more, kao ostali kupači”, rekao je dežurni policajac OKC-a u Zadru.

Očevidac je pohvalio ekipe Hitne pomoći. “Oni su kroz more protrčali i jedna ekipa je oživljavala smrtno stradalog gospodina oko sat vremena, uz pomoć turista”, kazao je potreseni očevidac.