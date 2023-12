Tri su osobe ozlijeđene, od kojih jedna teže, u jutrošnjem odronu otpada na Jakuševcu, izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasivši da se odgovornost mora utvrditi. Zatražio je sastanak s Vladom kako bi se utvrdilo što sve treba napraviti da se odlagalište zatvori.

"Vjerujem da je svima u interesu nakon 20 godina obećanja zatvoriti Jakuševec. Mi smo to obećali, na tome radimo, ali nijedna županija to ne može sama. Nužan je konsenzus između Vlade i Grada", istaknuo je.

Svi nalazi inspekcije dosad nisu pokazale nepravilnosti, ali još uvijek se čeka analiza, rekao je Tomašević novinarima na Jakuševcu gdje se odron otpada dogodio i prije nešto manje od mjesec dana.

TIJEK DOGAĐAJA:

Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije

16.12 - Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa svojim zamjenicima održao je konferenciju za medije na kojoj je izvjestito o stanju na Jakuševcu. Rekao je da su mjerenja pokazala da su plinovi koji uzrokuju neugodan miris u granicama normale. Oni, kaže, ne bi trebali biti opasni za zdravlje građana, no mjerenja se nastavljaju i dalje te će svakih nekoliko sati Štampar izvještavati o podacima.

"Teško ozlijeđen radnik je stabilno, van životne opasnosti", rekao je Tomašević i dodao da je bio u kontaktu s njegovom obitelji i ponudio pomoć. Ostali radnici su bili li lakše ozlijeđeni ili u stanju šoka pa su pušteni na kućnu njegu.

"Što se tiče kvalitete zraka, imamo cijelo vrijeme mjernu postaju, no tražili smo i dodatna mjerenja. Ona su pokazala da plinovi koji uzrokuju neugodan miris, primarno su, sumporovodik i amonijak, mjerenja su pokazala da su ispod graničnih vrijednosti što znači da neugodan miris ne bi trebao biti opasan za zdravlje građana. NZJZ Andrija Štampar će svakih nekoliko sati obavještavati javnost o rezultatima mjerenja. Nema direktne ugroze, nadamo se da će tako i ostati", rekao je.

"Danas se nakon odrona ne odlaže otpad na Jakuševcu". Rekao je da će inspektorat sutra dozvoliti odlaganje otpada na drugom dijelu odlagališta.

"Vezano za sastanak u Vladi, čuo sam se predsjednikm Vlade. Tri su teme o kojima želim s njim razgovarati. Teme su pitanje financiranja, druga je lokacija centra za gospodarenje otpadom. Mi nemamo dvojbu da je Resnik najbolja lokacija za takvo postrojenje", kazao je.

"Za nas lokacija nije sporna, ali želimo da ne bude sporna za sve aktere", kazao je.

"Treće pitanje o kojem želim razgovarati je pitanje Zagrebačke županije", rekao je. Dodaje da bi centar trebao biti samo za Grad Zagreb, te da se zbog Zagrebačke županije već godinama ne može riješiti problem. "Mi se ne slažemo s time da četvrtina otpada mješanog komunalnog otpada dolazi iz Zagrebačke županije", rekao je.

"Mi inzistiramo da to postrojenje bude samo za Grad Zagreb", rekao je.

Kazao je da je ključno razriješiti ta tri pitanja da bi se moglo ići dalje. Ponovio je da žele zatvoriti Jakuševac te da je nužno da oko toga bude konsenzus Vlade i Grada.

Rekao je da se danas nigdje neće odlagati otpad s obzirom na očevid.

Komentirajući izjavu Andreja Plenkovića koji se čudio da je Vlada odgovorna za situaciju na Jakuševcu, rekao je: "Nisam rekao da je Vlada odgovorna za odron, nego da želim razgovor o rješenju za zatvaranje Jakuševca. S resornim ministrom razgovaram već pola godine, nisam još dobio povratnu informaciju. Bilo je prioriteta, razumijem, ali je krajnje vrijeme da se ovo riješi. Već tjednima tražimo od Vlade sastanak da ovo riješimo jer jedino tako možemo naprijed".

Oporba je pozvala na ostavku šefa Čistoće Davora Vića. "To je očekivano od oporbe da zazivaju ostavke", komentirao je Tomašević i dodao da su se ostavke tražile i kad je bio štrajk.

"Ovo se ne smije događati. Rado bih da sam naslijedio grad u kojem ne pucaju cvijevi jer se nisu održavale 30 godina i u kojem je riješen problem Jakuševca. On je ponudio ostavku Upravi Holdinga, no pričakat ćemo sve nalaze da se utvrdi tko je odgovoran. Kad se to utvrdi, bit će sankcija, o kome god se radi. Tražili smo očitovanje od izvođača, tvrde da ne znaju što je uzrok odrona. Da je sve što se tiče odlaganja i tvrtke u lancu po pravilima struke i dozvolama. Ako je to točno, onda treba revidirati projekt star 20 godina", kazao je.

Zatim je Davor Vić izrazio žaljenje zbog događaja.

CIOS: Svi radovi se obavljaju prema planu izvođenja radova te projektnoj dokumentaciji Zagrebačkog holdinga

15.14 - Iz CIOS grupe, odnosno njihove članice, tvrtke Eko-flor plus komentirali su današnja događanja na Jakuševcu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Potaknuti aktualnim događanjima na Odlagalištu otpada Jakuševec, izražavajući ponajprije žaljenje zbog ozljeđivanja radnika Zagrebačkog holdinga, kao jedan od članova zajednice ponuditelja kroz društvo grupacije EKO-FLOR PLUS d.o.o., a koje temeljem provedenog postupka javne nabave (zaključenog u listopadu 2022. godine) za „građenje, održavanje i upravljanje PODSUSTAVIMA odlagališta otpada Jakuševec“ izvršava na toj lokaciji dio ugovornih poslova, odbacujemo paušalnu odgovornost koja nam se, kroz pojedine objave, insinuira.

S ciljem točnog i istinitog informiranja u obvezi smo izvijestiti javnost kako se EKO-FLOR PLUS d.o.o., kao i ostali članovi zajednice ponuditelja, pridržavaju ugovora, uputa i odredbi propisanih tehničkim uvjetima i projektnom dokumentacijom, sve u skladu s navedenim dokumentima i pravilima struke.

U skladu s time, članovi zajednice ponuditelja ugovorene radove obavljaju samo prema planu izvođenja radova te projektnoj dokumentaciji Zagrebačkog holdinga. Sve faze izvođenja radova nadzirane su na čak tri razine: kroz projektantski nadzor, stručni nadzor nadzornog inženjera te nadzor naručitelja kroz posebnu organizacijsku jedinicu Zagrebačkog holdinga nadležnu za praćenje provedbe i realizacije svih ugovora koji se odnose na podsustave odlagališta. U „tijelo odlagališta“ ugrađuje se isključivo otpad kojega Zagrebački holding (kao naručitelj) doprema i za koji utvrdi da se, sukladno projektnoj dokumentaciji i dozvolama koje Zagrebački holding posjeduje, može ugraditi, a što je Zagrebački holding, kao naručitelj, propisao i dokumentacijom za nadmetanje u kojoj se izričito navodi da „Investitor provodi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište.“.

Uloge i odgovornosti naručitelja, nadzornih tijela naručitelja te izvršitelja radova utvrđene su javno dostupnom natječajnom i ugovornom dokumentacijom na koju, prije izjava i objava kojima se prejudicira bilo čija odgovornost, svakako upućujemo (putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH – EOJN.HR, oznaka: 2022/S 0F2-0029420 od 25.7.2022.).

Svakako, podržavamo sva nastojanja gradonačelnika i Gradske uprave kojima se namjeravaju utvrditi stvarni razlozi koji su do odrona doveli, kao i eventualne odgovornosti naručitelja, izvođača, projektanta i nadzora.”

Beroš: 'Tragedija koja se možda nije trebala dogoditi'

14.45 - Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je u ponedjeljak da je jedan od trojice radnike koji je zadobio teške, po život opasne ozljede u nesreći u Jakuševcu, promptno operiran u KBC-u Zagreb i u fazi je buđenja iz anestezije te dodao da druga dva djelatnika imaju lakše tjelesne ozljede.

"To je tragedija koja se, nažalost, dogodila, a možda se nije trebala dogoditi", rekao je Beroš odgovarajući na novinarski upit u Osijeku gdje se nalazi na svečanosti otvorenja nove zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Osijek te obilježavanju Dana grada Osijeka.

U KBC-u Zagreb doznaje se da se radi se o 59-godišnjem pacijentu, ostao je bez nadlaktice, ima i tri slomljena rebra i frakturu torakalnog kralješka. To su teške tjelesne ozljede, no ozlijeđenom radniku zasad život nije ugrožen.

Radnik je izgubio lijevu nadlakticu, tri slomljena rebra...

13.50 - Predstavnik klinike za anesteziju i intenzivnu medicinu, dr. Slobodan Mihaljević otkrio je da je jedan od ozlijeđenih radnika s Jakuševca stigao u jedinicu intenzivnog liječenja nakon operacije te je prije svijesti i komunikativan.

"Radi se o 59-godišnjem muškarcu koji je ozlijeđen. Izgubio je lijevu nadlakticu, ima tri slomljena rebra i ima kompresivnu frakturu torakalnog kralješka. To su teške tjelesne ozljede koje mu u ovom trenutku ne ugrožavaju život, ako ne dođe do komplikacija na plućima ili infekcije", rekao je dr. Mihaljević za Danas.hr.

Dodao je da je muškarcu amputirana lijeva nadlaktica, ali ne očekuje se da će trebati dodatne kirurške zahvate.

"Nije bilo mogućnosti rekonstrukcije ruke. Budan je, pri svijesti i komunikativan", dodao je Mihaljević. Ostala dva djelatnika su lakše ozlijeđena te nisu zaprimljena na intenzivnu.

Plenković: Onaj tko preuzme grad, mora u gradu nešto napraviti

13.30 - Premijer Andrej Plenković prisustvovao je svečanosti otvorenja nove zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Osijek. Nakon toga dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo i na zahtjev gradonačelnika Tomislava Tomaševića za sazivanje hitnog sastanka zbog odrona na Jakuševcu.

"Kako smo došli do toga da je Vlada odgovorna? Kako se u roku od par sati da je to odgovornost Vlade? Pitajte njega (zašto nije zatvoren). Onaj tko preuzme grad, mora u gradu nešto napraviti. Vlada će rado pomoći Zagrebu", rekao je Plenković.

Grad Zagreb: U ovom trenutku otpad se ne odvozi na odlagalište

12.52 - Grad Zagreb poslao je priopćenje povodom odrona na Jakuševcu koje prenosimo u cijelosti:

'Jutros nešto prije sedam sati došlo je do odrona otpada na Jakuševcu. Na terenu su policija i inspekcije koje utvrđuju sve okolnosti. Nažalost, troje radnika Zagrebačkog holdinga je ozlijeđeno, od kojih jedan radnik teže. Čekamo daljnje informacije o njegovom stanju, izražavamo žaljenje zbog ozljeda koje su radnici zadobili i stojimo na

raspolaganju za pomoć njemu i njegovoj obitelji.

Istražuje se odgovornost svih uključenih, Čistoće i privatnih tvrtki koje od 2012. godine upravljaju gradilištem Jakuševec: projektanta, nadzora i izvođača. Na policiji i državnoj inspekciji je da utvrde odgovornost.

Sa svoje strane, Grad će učiniti sve što nadležne institucije budu zahtijevale. Sigurnost radnika i građana je ključna. Jednom kada se odgovornost utvrdi, uslijedit će sankcije. U ovom trenutku otpad se ne odvozi na odlagalište Jakuševec.

Grad Zagreb je također dodatno angažirao sudskog vještaka da provede neovisnu istragu, te naložio dodatna mjerenja kvalitete zraka. Trenutno mjerne postaje na Jakuševcu pokazuju da nije došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti ni za sumporovodik ni za metan. Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar napravit će danas i dodatno mobilno mjerenje kvalitete zraka pored odlagališta. Grad Zagreb traži hitan sastanak s Vladom kako bi se ubrzala gradnja centra za otpad u Resniku, a

odlagalište Jakuševec nakon 20 godina napokon zatvorilo u najskorijem mogućem roku.'

Zagreb u crvenom: 'Zrak je danas jako loše kvalitete'

12.47 - Zrak na četiri mjerne postaje u Zagrebu danas je loše kvalitete, dok za dvije mjerne postaje nema dovoljno podataka. Puno je PM 2.5 lebdećih, štetnih čestica. Mjerne postaje zasada ne pokazuju da je došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti, ni za metan, kazao je gradonačelnik Tomašević na mjestu odrona u ponedjeljak na Jakuševcu, na kojem su stradala i tri radnika "Čistoće".

Novi sindikat Čistoće poziva voditelja Čistoće na ostavku

12:13 - Povjerenik Novog sindikata Čistoće Pavao Barbarić pozvao je u ponedjeljak šefa Čistoće Davora Vića na ostavku nakon novog odrona smeća na Jakuševcu koji se dogodio nešto prije sedam sati, pri čemu su ozlijeđene tri osobe, a jedna teže. Barbarić je u izjavi novinarima na Jakuševcu rekao da je u drugom odronu smeća na Jakuševcu, koji se dogodio nešto manje od mjesec dana nakon prvog, teže ozlijeđeni radnik ostao bez dijela ruke te je pozvao Vića na ostavku. “Javno pozivamo Vića na ostavku. U Čistoći sam osam godina i goreg i nesposobnijeg voditelja nismo imali”, rekao je. Osvrčući se na sam događaj na Jakuševcu rekao je da odmah ujutro nisu imali pristup kolegama, niti su mogli razgovarati s njima, ali prema informacijama koje su dobivali od drugih kolega koji tu isto rade, je da je to bilo nešto strašno.

POGLEDAJTE VIDEO: Mještani Jakuševca okružili Tomaševića

Suspendiran dovoz smeća na Jakuševac

12:07 - Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je da je dovoz smeća na Jakuševec, gdje se jutros dogodio novi odron, suspendiran, mjerenja ne pokazuju prekoračenja graničnih vrijednosti te je zatražio hitan sastanak s Vladom kako bi se konačno zatvorilo to odlagalište.

Podsjetimo, Tomašević je na konferenciji za novinare na Jakuševcu nakon obilaska izvijestio da su u novom odronu, koji se dogodio u ponedjeljak prije sedam sati, ozlijeđene tri osobe. "Trojicu radnika je odvezla hitna, jedan je teže ozlijeđen, tako da čekamo dnevne informacije o njegovom stanju i izražavam žaljenje", rekao je zagrebački gradonačelnik. Istaknuo je da se još uvijek utvrđuje kako je do odrona došlo i kako je on povezan s odronom koji je bio prije tri tjedna. "Sve su inspekcije na terenu, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija građevinskih radova koje utvrđuju što se dogodilo, tako da moram pričekati nalaze i rezultate te istrage", dodao je.

Oporba traži hitne izvide na Jakuševcu i ostavku čelnika Čistoće

12:11 - Gradska oporba ustvrdila je u ponedjeljak da se jutrošnja nesreća na Jakuševcu u kojoj su ozlijeđene tri osobe dogodila zbog ignorancije problema te zatražila hitan izvid i ostavku voditelja Čistoće Davora Vića. "Jakuševečko odlagalište više nije sigurno mjesto za vlastite djelatnike i zbog takve neodgovornosti netko mora snositi odgovornost", poručio je zagrebački Most, zatraživši razrješenje dužnosti voditelja Čistoće Davora Vića. Incident takvih razmjera, kažu u Mostu zahtjeva i hitan izvid na odlagalištu kako bi se utvrdila stabilnost i pomaci u cjelokupnoj masi odlagališta. "Nesreća se dogodila zbog ignorancije problema o kojem pričaju svi građani Novog Zagreba jer ne mogu živjeti zbog nesnosnog smrada koji se širi gradom", kažu u Mostu.

Mještani okružili Tomaševića

11:47 - Na Jakuševcu je zaiskrilo između gradonačelnika i okupljenih mještana koji nisu mogli sakriti svoje negodovanje, a jedan od njih je i povisio glas. Gradonačelnika su okružili mještani, a nakon nekog vremena i krenuli za njim. Vikali su mu 'ostavka', javlja Danas.hr "Vičem, da. I vi biste vikali da živite 300 metara odavde. Kompletno svi morate podnijeti ostavku. Prvi, drugi i treći, kaznene prijave ćete dobiti", poručio je upirući prstom u Tomaševića i njegove suradnike. Za to vrijeme Tomašević je pokušao saslušati gospođu koja mu se obraćala. Tada su ga okružili drugi mještani i novinari. Nakon nekog vremena Tomašević se počeo udaljavati, a mještani su krenuli za njim i vikali "ostavka". "Podnesi ostavku, nemoj se skrivati sada. Zašto ne želiš razgovarati? Stani da razgovaramo", poručio mu je isti čovjek koji je najavio i kaznene prijave.

Tomašević dao izjavu: 'Nije bilo nepravilnosti oko upravljanja otpadom na Jakuševcu'

9.57 - "Nema nikakvih nepravilnosti oko upravlja odlagalištem na Jakuševcu, potvrdili su nam iz Državnog inspektorata", kazao je gradonačelnik Tomašević u izjavi za medije. Na negodovanje medija naglasio je kako se ovakve nesreće ne smiju događati.

'Jakuševčani se osjećaju kao idioti'

9.52 - Tragedija na zagrebačkom Jakuševcu uznemirila je brojne građane Jakuševca. Razočarani su gradskom upravom i Tomaševićem. Kažu kako bi zbog problema na Jakuševcu gradonačelnik trebao biti ovdje jednom mjeečno .

"Želimo obitelji stradalih djelatnika izraziti željenje zbog nesreće, ja sam ujedno i vjećnica u Jakuševcu, stalno ukazujem na problem, ali na sjednici vijeća smeće nije bilo ni tema, Jakuševčani se osjećaju kao idioti jer puštamo da nas ovakva vlast vodi. Nisu dostojni, prebalavi su za ovakve incidente. Prije izbora su govorili kako se misle baviti godpodarenjem otpada. Ali, na pozicijama su ljudi koji ne znaju raditi. traktori će biti sigurno na cesti", izjavila je jedna žena za N1.

"Ljudi govore kako Jakuševčani šute jer dobivaju novce, a dobivamo 6000 kuna godišnje. Ukinuli su nam i liječničke preglede. Ovo je prestrašno na našu djecu, za naše unuke", rekla je druga žena.

Zagrebački HDZ o odronu na Jakuševcu: 'Upozoravali smo na prvo klizište; Jakuševac je tempirana bomba'

9.40 - Nakon odrona na Jakuševcu u ponedjeljak prije 7 sati, oglasio se zagrebački HDZ.

"Potaknuti brigom za zdravlje naših građana zbog ponovnog incidenta odrona na Jakuševcu, ali nažalost i šokirani jer po sadašnjim informacijama su dvije osobe teško ozlijeđene, moramo reagirati. vPodsjećamo javnost da smo prvi upozorili da se na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec aktiviralo veliko klizište te da je došlo do odrona zbog nezakonitog odlaganja biootpada. Tek četvrti dan nakon incidenta trenutna gradska vlast je priopćenjem poručila građanima da je: „sve pod kontrolom“. Sada možemo vidjeti razmjere te kontrole ili bolje rečeno namjere, a to je zataškavanje istine o brdu Jakuševec i odlaganju razvrstanog biootpada", naveli su iz stranke,

9.15 - Prema informacijama koje je Jutarnji list dobio iz KBC-a Zagreb, ozlijeđeni djelatnik Zagrebačke čistoće primljen je na liječenje nakon što je u odronu smeća ostao bez podlaktice te se trenutno nalazi u operacijskoj sali.

"Jutros, 4. prosinca oko 6.40 sati u Zagrebu, na deponiju Jakuševac došlo je do odrona smeća tijekom čega su dvije osobe ozlijeđene. Od 7. 55 sati zatvorena je Sajmišna cesta od Mićevca do Jakuševca u smjeru zapada. Mjesto događaja je osigurano", javila je policija za Danas.hr. Prema ranijim informacijama, jedna ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je na terenu, a uskoro se očekuje i njegova izjava.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka stanzl/PIXSELL

HDZ: Koliko ljudi na Jakuševcu bi trebalo poginuti da se istraži što se tamo događa?

9.00 - Nakon jutrošnjeg incidenta na Jakuševcu, oglasio se zagrebački HDZ. Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku:

"Potaknuti brigom za zdravlje naših građana zbog ponovnog incidenta odrona na Jakuševcu, ali nažalost i šokirani jer po sadašnjim informacijama su dvije osobe teško ozlijeđene, moramo reagirati. Podsjećamo javnost da smo prvi upozorili da se na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec aktiviralo veliko klizište te da je došlo do odrona zbog nezakonitog odlaganja biootpada.

Tek četvrti dan nakon incidenta trenutna gradska vlast je priopćenjem poručila građanima da je: „sve pod kontrolom“. Sada možemo vidjeti razmjere te kontrole ili bolje rečeno namjere, a to je zataškavanje istine o brdu Jakuševec i odlaganju razvrstanog biootpada.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Odgovorno tvrdimo da je 11. studenog 2023. i danas, do odrona došlo isključivo radi odlaganja velike količine razvrstanog biootpada koji tamo nije trebao biti.

Koliko ljudi na Jakuševcu bi trebalo poginuti da se istraži što se tamo događa i što je prava istina? Je li to sanacija do kraja godine a koju je najavio trenutni gradonačelnik?

Uz konzultacije sa stručnjacima iz područja zaštite okoliša došli smo do saznanja da odron, osim što predstavlja ugrozu za djelatnike koji rade na Jakuševcu, predstavlja i zdravstvenu ugrozu za Zagrepčane radi oslobađanja štetnih plinova, a što se intenzivno osjeća čak i na velikim udaljenostima, kao i štetnog utjecaja na otpadne vode i cijeli sustav unutar deponija.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Podsjećamo da trenutni gradonačelnik i trenutna gradska vlast već dulje vrijeme obmanjuju javnost tvrdnjom da se na Jakuševcu ne odlaže razvrstani biootpad.

Ovih dana ćemo medijima dostaviti i fotografije koje jasno potkrjepljuju naše tvrdnje.

Zašto Zagrepčani razdvajaju otpad te skupo plaćaju plave vrećice za miješani komunalni otpad kada se već razvrstani biootpad odlaže na istom mjestu gdje i miješani komunalni otpad?

Na temama Jakuševca je trenutna vlast osvojila zadnje lokalne izbore u Zagrebu, a sada taj isti sustav dovode do potpunog kaosa i alarmantnog stanja te velike opasnosti za Zagrepčane.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Ti ljudi jednostavno ne mogu, ne znaju, ne razumiju, ali ono što je najgore svjesno obmanjuju javnost i time ugrožavaju živote svih nas.

Ovim putem pozivamo i sve nadležne institucije na žurno djelovanje jer je situacija na Jakuševcu alarmantna današnjom potvrdom da je Jakuševec tempirana bomba punjena biootpadom!"

Veliko klizište se aktiviralo 11. studenog

7.15 - U novom odronu smeća na Jakuševcu prema prvim informacijama policije stradala je jedna osoba koja je prevezena u bolnicu. Očevid je u tijeku.

Podsjetimo, i 11. studenoga se na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec aktiviralo veliko klizište i došlo je do odrona.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je tom prilikom da je analizom utvrđeno kako odron na odlagalištu otpada Jakuševac nije prouzročio povećane koncentracije plinova te ni na koji drugi način ugrozio zdravlje građana te je dodao i da na tom dijelu odlagališta nije bilo nikakvih radova te odlaganja otpada. Kasnije je Tomašević kazao da će se urušeni dio odlagališta otpada sanirati do kraja godine te kako se radi na tome da do takvih događaja više ne dođe.