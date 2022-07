Tomislav Tolušić izašao je danas iz istražnog zatvora u Remetincu, piše 24sata Tolušiću je istražni zatvor određen 8. srpnja zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Također, istražni zatvor određen je i Željku Ferencu.

Europski tužitelji, koje u Hrvatskoj vodi Tamara Laptoš, detaljno su i objasnili za što terete Tolušića i zaposlenika Ministarstva poljoprivrede Željka Ferenca, koji mu je pomogao lažirati dokumentaciju kako bi nezakonito izvukli europske milijune. Točnije, 2,9 milijuna kuna su uspjeli izvući, a još 1,5 milijuna su pokušali.

No afera s vinarijom nije jedina. Od bivšeg virovitičko-podravskog župana, mlade nade HDZ-a, pa čak i potpredsjednika Vlade, pao je na niske grane, opterećene brojnim aferama. Prvo je njegov vozač uhićen u bizarnoj aferi SMS, zatim se Tolušić pojavio kao "glavni junak" afere špic-papak, u kojoj je uspješno negirao kako to nije on na fotografijama s kokainom i prostitutkom, a šlag na torti je bila i afera u kojoj je kuću pretvorio u roštilj. Ne treba zaboraviti ni da je pod pseudonimom Roks na jednom lokalnom portalu hvalio samog sebe i svoju ekipu iz HDZ-a.

Počeli curiti sumnjivi poslovi s vinarijom

Nakon što se priklonio ekipi koja je bezuspješno pokušala srušiti Plenkovića, otišao je iz politike i posvetio se vinima. Posao mu je pokvario Ivan Vilibor Sinčić. On je, naime, cijeli slučaj s poticajima prijavio Uredu europskog javnog tužitelja, koji je reagirao vrlo brzo.

RTL-ova Potraga je još prošle godine otkrila mail djelatnika Ministarstva poljoprivrede, u kojem traži obustavljanje postupka dok Tolušić ne bude spreman s elaboratom. Potpisnik je Željko Ferenc, koji je također uhićen.

U jednom je trenutku Tolušić tražio pomoć od svoje nasljednice, no ona ga je "otkantala". "I u tom slučaju je donesena, nakon provjere procedura, odluka o odbijanju", poručila je Marija Vučković i dodala kako se njen prethodnik prijavio na četiri natječaja. Na dva je prošao.