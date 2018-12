TKO ODGAJA TU DJECU?! Profesor koji je udario učenike otkrio kakav pakao priređuju svima: ‘Uskoro možemo očekivati noževe’

“U utorak me opet gađao. Doletio je komad krede, ne komadić. Cijelo desno krilo izbacio sam van s nastave. Učenika koji me gađao, cipelom sam lagano gurnuo nogom pazeći da ne padne, nisam ga udario. Prije izlaska iz učionice drugi učenik se nagnuo i pljunuo na klupu. Poslije je to pokušao obrisati rukavom. Njemu sam učinio isto”, ispričao je nastavnik

“Sram me toga što sam napravio, ali bih opet to napravio. Bio sam izazvan. Njima se daju opomene, negativne ocjene, ali to nema nekog efekta sve dok ne dođe do ukora pred isključenje. Molio sam, prijetio, držao predavanja kao da sam svećenik, ali ništa nije pomoglo”, ispričao je Franjo Dragičević, 64-godišnji profesor strojarstva u Tehničkoj školi Čakovec koji je prijavljen policiji jer je jednog učenika odgurnuo, a drugog pljusnuo.

PROFESOR OPTUŽEN DA JE UDARIO DVOJICU UČENIKA IZNIO SVOJU STRANU PRIČE: ‘Sve bih ponovio, ja drugog izbora nemam’

Incident je prijavljen policiji koju su pozvali učenici. Do svega je došlo nakon što je profesora jedan učenik gađao kredom, dok je drugi pljunuo na klupu, nakon čega im se on suprotstavio. Navodi kako se samo radilo o brani učenika koji traju od rujna, prenosi 24sata.

‘Zlostavljaju sve oko sebe’

“Nemam problema s komunikacijom s učenicima i nikad nisam imao. Mnogi će za mene reći da sam strog, ali pravedan. Ti učenici ne zlostavljaju samo mene, već i sve druge nastavnike koji rade u tom razrednom vijeću. Zlostavljanje traje od početka školske godine, oni su sad drugi razred. Kad uđe nastavnik u razred i krene s radom čuju se neartikulirani krikovi. Kad prolazite razredom, netko od učenika će fućkati, drugi će kričati, a nakon što se okrenem prema školskoj ploči, započne gađanje komadićima krede. Dio završava u ploči, dio na meni. To traje obično tri sata tjedno”, rekao je Dragičević koji navodi kako se dvaput obratio pedagoškoj službi i tražio da ga se zaštiti jer želi raditi u normalnim uvjetima.

Prije je na takve situacije reagirao s rečenicom: “Sine, nije ti fora. Ako si pravi, javi se”. No, tvrdi, uvijek bi se suočio s tišinom.

Komadi krede lete po razredu

“U utorak me opet gađao. Doletio je komad krede, ne komadić. Cijelo desno krilo izbacio sam van s nastave. Učenika koji me gađao, cipelom sam lagano gurnuo nogom pazeći da ne padne, nisam ga udario. Prije izlaska iz učionice drugi učenik se nagnuo i pljunuo na klupu. Poslije je to pokušao obrisati rukavom. Njemu sam učinio isto. Nisam ih udario niti ozlijedio, nisu imali fizičkih ozljeda ni hematoma. Bojao sam se da se naknadno sami ne ozlijede i prijave da sam to ja učinio. Zato sam im ponudio ih da odvezemo u bolnicu. Oni su to odbili”, rekao je Dragičević koji ide u mirovinu za godinu dana.

U strahu je da nasilje ne eskalira

“Poručio sam kolegama da uskoro mogu očekivati i nož u razredu ako se to bude toleriralo. Potpuno podržavam da se djeca koja imaju poteškoća u učenju integriraju u redovni proces, ali to ne znači da se učenicima koji imaju ozbiljne poteškoće u ponašanju dopušta da rade što god žele i maltretiraju ostale nastavnike ili učenike. Kolegicu gađaju novčićima, kad dobije novčić, sagne se i kaže: “Hvala, baš toliko mi je nedostajalo za kavu”. Nekoliko problematičnih učenika treba izbaciti van iz škole i riješit će se problem”, objasnio je.

U školu je poslana inspekcija

Kaže kako je većina učenika dobra, no da se oni polako povlače za ovim nasilnima. Otkriva i kako mu od utorka pristižu poruke podrške bivših učenika, roditelja te kolega.

“Poštovani profesore, izražavam Vam punu podršku, zajedno s mnogim Vašim bivšim učenicima. Hvala vam na prenesenom znanju, što tehničkom što životnom. Proveo sam godinu dana u vašoj učionici i sto posto sam siguran da niste učinili ovo bez da ste bili debelo isprovocirani. Držite se i ostanite takvi kakvi jeste, jer upravo Vas se najradije sjetimo iz srednjoškolskih dana”, napisao mu je jedan od bivših učenika.

24sata neslužbeno doznaje kako je u školu poslana inspekcija.