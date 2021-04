TKO JE ZAPRAVO VOZAČ KOJI JE SKRIVIO UŽAS U DUBRAVI? Za Boška sada tvrde da se zove – Tomislav, a uzeo je i ženino prezime…

Nakon što je u medijima procurio identitet vozača koji je skrivio tešku nesreću u Dubravi, mnogi tvrde kako se on zapravo zove drugačije

Nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak poslijepodne u Dubravi, po društvenim mrežama počele su kružiti snimke i fotografije vozača koji je, usprkos svom kaosu koji je izazvao, prošao samo s lakšim ozljedama. U utorak je Jutarnji list objavio njegov identitet, tvrdeći kako se radi o Bošku Dimitrijeviću.

No, javilo im se nekoliko čitatelja koji tvrde da se on zapravo zove – Tomislav Žaknić. Mnogi tvrde kako im je on prijatelj, poznanik i susjed te da mu je nadimak Tomica, a preziva se Žaknić, jer je suprug vlasnice lanca parfumerija. Nije poznato zašto se koristio drugim imenom i prezimenom supruge.

Ali, poznato je da je u ponedjeljak izgubio kontrolu nad svojim Audijem u Aveniji Dubrava, nakon što je bježao s mjesta nesreće u Maksimirskoj ulici. Pritom je pokosio osam automobila i prevrnuo se.

