TKO JE TIP KOJI JE PO ZADRU BJEŽAO OD POLICIJE? Njegov ‘životopis’ je prilično bizaran, ali bio je vrlo živahan

Filmska potjera samo je zadnja u nizu bogate karijere

Pere Č. , kriminalac koji je po Zadru u filmskoj potjeri bježao policiji, ima prilično živopisnu karijeru – svojevrsnu kombinaciju Bonnieja i Clydea te Brzih i Žestokih za siromašne, s lokalnim sakupljačima otpada i tipičnim nasilnikom.

[VIDEO, FOTO] DRAMA U ZADRU: Manijak pokušao pregaziti policajca, pucali su mu u gume, ali uspio je pobjeći

Filmska potjera s provalom u pekaru

Najprije je na benzinskoj crpki na zadarskoj obilaznici natočio goriva za 300 kuna, no nije ga platio, nego je pobjegao u crnom BMW-u. Sljedeća postaja bilo mu je skladište elektromaterijala na Novom Bokanjcu, gdje je htio ukrasti električne instalacije i bakar, no nije uspio pa je pobjegao. Policija ga je pokušavala zaustaviti no umalo je pregazio policajca.

To što su mu policajci pucnjavom probušili gume nije ga spriječilo da nastavi. Kada je završio u slijepoj ulici, nastavio je bježati pješice. Kako piše Jutarnji, nakon toga u Ulici Ivana Meštrovića provalio u pekarnicu te ukrao novac i ključeve vozila kojim se odvezao u nepoznato.

Krao motornu pilu, kosilicu, maslinovo ulje…

Pogledaj fotogaleriju

A kada su u pitanju sitne krađe, izgleda da je prilično iskusan. Sredinom studenog u Smokoviću pokraj Zadra navodno je provalio u spremište i ukrao motornu pilu i bušilicu. U kolovozu je u Zemuniku Gornjem provalio u kuću i ukrao plinsku bocu, mini-wash, kosilicu i maslinovo ulje. Sumnjiči ga se i da je prošli vikend u Maslenici provalio u kuću odakle je ukrao razni alat.

Početkom prošle godine on i njegova supruga su svojim djetetom u autu usred bijela dana htjeli ukrasti metalnu konstrukciju s kuće u Zemuniku Donjem. Bježeći od policije teško su ozlijedili 63-godišnjeg vlasnika kuće, a potom i susjeda.

Legenda zadarskog zatvora

A poduljoj listi može dodati i bijeg iz zatvora. Kako piše Jutarnji, Pere Č. je uspio pobjeći kroz prozor istražnog zatvora u Zadru, gdje je bio zbog krađe i pokušaja ubojstva u Zemuniku Donjem, no dan nakon bijega sam se vratio u zatvor.

Svoj kratkotrajni bijeg na slobodu opravdao je nostalgijom za suprugom i djetetom, a iz zatvora je uspio pobjeći kroz prozor tijekom obavljanja radova u prizemlju zgrade. Osim toga, Pere Č. je 2016. razbio zube 42-godišnjoj Zadranki koju je njegov otac zatočio u kokošinjac.