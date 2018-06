Mario Vuletić na posljednjem je suđenju priznao kako koje su djevojke i za koje iznose radile za njega

Svodnik Mario Vuletić, kojeg je, prema presudi Općinskog suda u Šibeniku, prije nekoliko godina kontaktirao i poznati zagrebački odvjetnik Tin Dolički, pravni savjetnik u Agrokoru, slovi kao hrvatski kralj escorta. Sud je Vuletića, koji je krivnju priznao, nepravomoćno kaznio s tri mjeseca zatvora i 37 tisuća kuna novčane kazne, a oduzeto mu je 65 tisuća ilegalno zarađenih kuna.

Policija je uspjela u nekoliko navrata raskrinkati lance prostitucije koje je organizirao diljem Hrvatske, mahom u Zagrebu, te na obali. Riječ je o čovjeku kojeg se u krim-miljeu spominje kao apsolutnog vladara escort scene, koji je uz to i vrlo korektan prema djevojkama koje za njega rade. Doduše, uzimao im najčešće većinu zarađenog novca, što je jedna od njih i potvrdila tijekom svjedočenja na sudu.

OTKRIVAMO SEKS AFERU AGROKOROVOG ODVJETNIKA: Tin Dolički tajno snimljen kako naručuje zanosnu prostitutku za 2400 kuna!

Iskaz Vuletićeve prostitutke

“Radila sam za Vuletića, ali ne znam koliko dugo. Sa mnom su radile i druge cure. Dobivala sam trećinu zarađenog novca. Znači, ako je zarada bila 150 eura, ja sam dobivala 50 eura”, tvrdila je 30-godišnja Sonja H. koja je za Vuletića radila u ljeto 2011. godine.

No, u rijetko viđenoj sceni u sudnici, Vuletić joj nije ostao dužan: “Ma što ona priča. Pa ta ne bi ustajala za manje od 300 eura! Nije nju bilo briga koliko sam ja zaradio, ona je uvijek dobivala fiksno između 300 i 400 eura”. Prema riječima Sonje H. jedan od krakova prostitucije koje je Vuletić organizirao vodio je i prema Dubrovniku.

“Doletjela sam avionom u Dubrovnik, a Mario mi je rekao da će me tamo dočekati jedan taksist. Ja sam ga nazvala kad sam bila gotova”, opisala je djevojka. Osim taksista za Vuletića su, kako je utvrđeno na sudu, radili i hotelski vratari koji su njegovim prostitutkama omogućavali da diskretno dođu do soba. Za to su dobivali nagradu od 100 kuna.

ODVJETNIK TIN DOLIČKI ZA NET.HR: ‘Podmeću mi zbog moje uloge u Agrokoru’; PRESUDA: ‘Svodnik je s Doličkim dogovorio pružanje seks usluga’

Klijenti iz hotela i s jahti

U posljednjoj presudi, u kojoj se spominje i Dolički, opisano je kako je Vuletić od ožujka do srpnja 2012. organizirao lanac prostitucije i u Zagrebu i na Jadranu. Svoj kontakt najprije je oglasio na internetu.

U ožujku je dogovorio pružanje seksualnih usluga s dvojicom švicarskih državljana za ukupno tisuću eura. Prostitutkama je od tog iznosa ostalo manje od pola, jer je Vuletić sebi zadržao 600 eura.

Luksuzni zagrebački hoteli

Uslijedio je novi dogovor u Rijeci, u travnju 2012., kada je prostitutka zaradila 600 eura, no Vuletić je 400 zadržao za sebe. Ukupno 1.400 eura platila su mu za seksualne usluge dvojica Talijana kojima je svoje dvije djevojke poslao na jahtu u marini Frapa u Rogoznici, dok mu je slovenski državljan u Tribunju platio tri tisuća kuna i 300 eura za seksualne usluge djevojke koju mu je poslao u svibnju 2012.

Dvije prostituke u tom je periodu slao klijentima u zagrebačke hotele Westin, Sheraton i Arcotel, a usluge koje su tamo pružale naplaćivale su najmanje 150 eura.

Tijekom srpnja iste godine, Vuletić je četiri prostitutke poslao na Hvar. Njihove seksualne usluge platila su četvorica Kanađana. Djevojke su za četiri dana ukupno zaradile 5.600 eura. Tri su kao svoj dio dobile po 400 eura, a jedna 500. Vuletiću je otišao ostatak od 3.900 eura.

Poziv iz sobe 405

Još jedan stranac 19. srpnja kontaktirao je Vuletića i tražio djevojku koja će mu pružiti seksualne usluge. Vuletić ju je odvezao u hotel Osejava u Makarskoj nakon što je s klijentom dogovorio da joj plati 800 eura za jednu noć.

Isti dan, kasno navečer stigao mu je poziv iz sobe 405 zagrebačkog hotela Arcotel. Tamo je poslao četiri djevojke koje su zaradile ukupno 600 eura.