TKO JE HRVAT UHIĆEN U KOSTARICI? Nakon propalog biznisa, okrenuo se drugoj strani zakona; Hvalio se da zna Castra, Chaveza…

Miroslav Aničić je propali biznismen i profesionalni krijumčar kokaina koji je bio u bijegu zahvaljujući grešci pravosuđa i koji se hvalio poznanstvima s Raulom Castrom i Hugom Chavezom

Nakon što su ga pola godine pratili, kostarikanski policajci uhitili su 45-godišnjeg kanadskog Hrvata Miroslava Mikea Aničića, kojeg hrvatska vlasti traže jer je u rujnu 2018. osuđen na 13 godina zatvora zbog krijumčarenja najmanje 170 kilograma kokaina. Aničić, koji je uhićen ispred svoje kuće u Boca de Arenalu, sada u pritvoru čeka odluku suda o izručenju Hrvatskoj.

On je uhićen u policijskoj akciji Spiderweb 2011. godine, jer je okupio ekipu koja je s njim organizirala krijumčarenje kokaina avionima s Bahama. Prva 74 kilograma doletjela su u Zagreb već u siječnju te su rasprodana dilerima diljem Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH i Španjolske. Potom su kupili 101 kilogram droge te ga avionom dopremili do Stuttgarta, odakle su Mercedesom krenuli prema Hrvatskoj, no uhvaćeni su u austrijskom mjestu St. Niklas, navodi 24sata.

Propalo 20 milijuna eura

“Ako se ima u vidu da ulična doza sadrži oko 0,2 g čistog kokaina, dolazi se do brojke od 381.679 pojedinačnih doza koje su trebale završiti u prodaji na ilegalnom narkotržištu, tj. ako se uzme da gram ulične doze stoji 400 kn, to je 152.671.600 kuna. Ili oko 20 milijuna eura. Toliko je moglo biti zarađeno prokrijumčarenom količinom kokaina”, navedeno je u presudi Županijskog suda u Zagrebu.

“Osobno sam upoznao Raula Castra, brata kubanskog predsjednika Fidela. Upoznao sam i bivšeg predsjednika Venezuele Huga Chaveza te panamskog ministra financija, kojemu se ne mogu sjetiti imena, a sa svim tim osobama upoznao me moj poslovni partner David Molina. Molina je izuzetno sposoban poslovni čovjek, a nikad se nije bavio trgovinom kokainom ili bilo kakvim ilegalnim poslovima. Molina je kum jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Carlosa Slima, no David Molina s kojim sam ja poslovao nije onaj David Molina čiju je sliku poslala policija”, branio se Aničić na sudu.

Rado viđeni u Srednjoj Americi

On je zbog maksimalnog pritvora prije objave presude napustio Hrvatsku. Njegov glavni pomagač, Nikola Katić osuđen je na 10 godina zatvora i također se nalazi u bijegu, jer je i njemu prije izricanja presude ukinut istražni zatvor. No, 2019. je uhićen u Gibraltaru zbog šverca 155 kilograma kokaina vrijednog devet milijuna funti, a Hrvatska je također zatražila i njegovo izručenje.

Hrvati su rado viđeni kupci droge u Srednjoj Americi. Trojica Zadrana su u listopadu 2011. pala sa 174 kilograma kokaina na Karibima, a umeđuvremenu je koordiniranom međunardonom akcijom Jadera uhićena cijela ekipa krijumčara droge, njih ukupno 11. Njima suđenje još nije počelo. Trojica Šibenčana uhićena su s 980 kilograma kokaina na jahti 88 milja zapadno od Las Palmasa u Španjolskoj u rujnu prošle godine. Otada su u španjolskom pritvoru.

