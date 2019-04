TKO JE ČUPKO, VOĐA BBB-A KOJI JE UHIĆEN SA 170 Kg TRAVE: Palio je vlastite jagodice, pucao u redare, bježao, ali i glumio u filmu

Bivši vođa BBB-a, uhićen zbog posjedovanjavelike količine droge, na optuženičkoj klupi nije prvi put, a policijski dosje mu je podeblji

Goran Hajduković Čupko (44), nekadašnji vođa zagrebačkih Bad Blue Boysa, koji je s jednim od srskih navijača i više od 170 kg marihuane uhićen kod Karlovca policiji je poznat još s početka 2000-tih.

Nedjelo zbog kojeg je sada uhićen jedno je od benignijih u njegovoj kriminalnoj povijesti, piše Jutarnji list. Prvi put u policijskom dosjeu se našao u svibnju 2005.kada je optužen za pokušaj ubojstva Serafina Kodića i Antuna Đurića koji su probodeni nožem nakon opće tuče u kojoj su sudjelovali i Boysi ispred jednog kafića u zagrebačkoj Dubravi. Tada mu se i sudilo, no dva puta je oslobođen jer ga nisu prepoznali kao napadača.

Problemi s njemačkom policijom

Potom je 2005. propucao redara poznatog zagrebačkog noćnog kluba Sokol, Zorana Spajića, a za to kazneno djelo pokušaja ubojstva osuđen je na dvije godine zatvora, no iz dostupnih izvora nije jasno je li ta presuda ikad postala pravomoćna i je li Čupko “odležao” tu kaznu. I nakon drugog ranjavanja, kao i nakon prvog, napustio je Hrvatsku, a u tom drugom bijegu zadao je neviđene muke njemačkoj policiji. Uhvatili su ga na prijelazu na njemačko-austrijskoj granici u lipnju 2008. i tek nakon dugo vremena, po pismima na hrvatskom jeziku, shvatili da je riječ o kriminalcu kojeg Hrvatska tereti za pokušaje ubojstva iz 2001. i 2005. godine. Naime, provjera preko otisaka prstiju nije bila moguća jer su mu one bile spaljene. Dva mjeseca nakon toga izručen je Hrvatskoj, a naknadno je protiv njega pokrenut i postupak zbog premlaćivanja muškarca iz 2002. godine koje se dogodilo na zagrebačkom Velesajmu.

Godine 2009. sudjelovao je u tučnjavi Torcide i Boya na autocesti u Brinju, pri čemu mu je slomljena noga. Ubrzo se digao i nastavio stvarati probleme.

Pucnjava u klubu

U lipnju 2010. pijan se, s gotovo 2,5 promila alkohola u krvi, posvađao s redarima kluba Krivi put u središtu Zagreba, te su ga oni izbacili iz kluba. Tada je posve pobjesnio, izvadio pištolj i uperio ga u jednog od redara. Naguravali su se i pištolj je opalio, no srećom nije nikog ozlijedio. Tada je zaradio prijavu za ilegalno posjedovanje oružja te prijavu za isticanje nacističkih obilježja jer je na jakni imao kukasti križ.

Ni epilog tog slučaja nije poznat, a Čupka sada čeka novo suđenje. U međuvremenu je tvrdio da se smirio, da više ne pije, te je s poslovnim partnerom bio suvlasnik kluba za ljubitelje stripa. Očito stvari baš i nisu tako crno bijele, piše Jutarnji list

Uz svoju kriminalnu karijeru Čupko je imao i filmsku pa je tako bio naturščik glumac u filmu Ivone Juke “Ti mene nosiš” iz 2015. godine.