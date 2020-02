TKO JE ČOVJEK KOJI JE S UBOJICOM S LOŠINJA KOBNE NOĆI PROVALIO U TRI STANA? ‘Svašta se sada po gradu priča, ima raznih teorija’

Susjedi govore kako je Branko Rafajac prije nego što je nasmrt izbo 16-godišnjakinju, s još jednom osobom provalio u tri stana zgrade u kojoj živi te u njima ispreturao stvari

Branko Rafajac je u subotu zadržan u jednomjesečnom istražnom zatvoru zbog teškog ubojstva 16-godišnjakinje koje je počinio u Malom Lošinju. On je zatvoren zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, ponavljanja djela, okolnosti počinjenja ubojstva, dobi žrtve te zabrinutosti javnosti.

Podsjetimo, on je osumnjičen da je u petak oko šest ujutro napao ženu u jednoj zgradi, a potom nožem izbo njenu 16-godišnju kćer koja joj je pritekla u pomoć. Zbog težine ozljeda djevojka je umrla na licu mjesta, a kasnije je otkriveno kako se napadač i žrtve nisu poznavali.

SUSJEDI PROGOVORILI O UBOJICI S LOŠINJA; Vidjeli su ga kako u autu oštri nož: ‘On je napadao sve redom!’

Nisu izneseni detalji obrane

Rafajčev provalničko-ubilački pohod je zbog brojnih izjava svjedoka i susjeda uglavnom rekonstruiran, no svi se pitaju tko je druga osoba koja je s njime provalila u tri stana zgrade u kojoj je živio. Njegovi susjedi su Novom listu potvrdili kako ništa nije ukradeno, već su ispreturane stvari po stanovima.

Iako je 41-godišnjak na ispitivanju aktivno iznosio svoju obranu, bez obzira na sugestiju da to ne čini, njegov odvjetnik Goran Crnković zbog pijeteta prema žrtvi nije htio iznositi druge detalje, pa tako ni to je li u napadu na djevojku i njenu majku sudjelovala druga osoba.

“Nadamo se da će ga policija uskoro identificirati i privesti, jer krug mogućih supočinitelja nije velik, kao ni krug osoba s kojima se on družio. Sad se po gradu svašta priča, ima svakakvih teorija i verzija tko bi to mogao biti, ali službeno se još ne zna ništa. Po svemu što smo čuli, izgleda da je ubojica bio pijan, nakon cijele noći provedene u kafićima, a vjerojatno i drogiran te potpuno izgubljen, jer je po susjedstvu tražio svoju bivšu partnericu. U tom svom mahnitom pohodu, nažalost je došao i do kuće nesretne djevojke”, govore mještani Malog Lošinja.

ISPITALI OSUMNJIČENOG ZA UBOJSTVO TINEJDŽERICE U MALOM LOŠINJU: DORH otkrio neke nove detalje njegova zločina, a oglasio se i ministar

Podeblji dosje i liječenje na psihijatriji

Rafajac, inače rođeni Osječanin, na otoku je poznat zbog niza kaznenih djela i prekršaja. Evidentiran je, između ostalog, i zbog obiteljskog nasilja, a 2018. je završio u Psihijatrijskoj bolnici Rab na liječenju.

OVO JE MUŠKARAC OSUMNJIČEN ZA UBOJSTVO UČENICE NA MALOM LOŠINJU: ‘Imao je psihičkih problema, jedva je preživljavao…’

TIP KOJI JE UBIO TINEJDŽERICU U M. LOŠINJU (16) HTIO UBITI NJENU SUSJEDU? ‘Većina ga je izbjegavala jer nije bio ugodan, više puta je izbjegao hospitalizaciju’