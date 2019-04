TKO JE ČOVJEK KOJEG SU SINOĆ PROPUCALI U SPLITU? ‘Bija san te večeri na kokainu, uboja san ga jedan put i nada san se da će ostati živ, ali umro je’

Policiji je otprije poznata žrtva pucnjave jer je kao maloljetnik bio u zatvoru, dok je široj javnosti poznat jer su ga već nekoliko puta napali

U Splitu u Janjevskoj ulici na Visokoj oko 21.40 došlo je do pucnjave. Iako još uvijek nema službene potvrde, navodno je ranjen 28-godišnji Marko Bekavac, koji je otprije poznat policiji jer je on kao maloljetnik bio u zatvoru zbog ubojstva.

Postoji sumnja da je osoba s inicijalima A. O. odgovorna za ranjavanje Bekavca, a policija ga je pronašla na Visokoj, gdje se napad dogodio, piše Slobodna Dalmacija.

Devet godina zatvoren

Ovo nije prvi put da je Bekavac napadnut. Naime, u svibnju ove godine ispred kafića Clo upucao ga je u nogu Ivan Giljanović.

Bekavac je inače vlasnik videobloga na kojem kaže kako je “devet godina proveo zatvoren, od popravnog doma do zatvora, psihijatrije i nešto kratko i u komuni”, piše Jutarnji list.

Maloljetnički zatvor

Kao 17-godišnjak 2008. Bekavac je nožem ubio 21-godišnjaka na Bačvicama za što je bio osuđen na pet godina maloljetničkog zatvora.

“Da sad rečen da to nisan tija napraviti, to više nikome nije ni bitno. Bija san te večeri na kokainu, uboja san ga jedan put i nada san se da će taj momak ostati živ, ali, nažalost, on je umra. Zbog toga san posta ubojica i ovakav i onakav, a i prije toga san bija u Turopolju, u Požegi… Stvorila se o meni slika ka da san ne znam šta. Zbog toga ja jesan ubojica i to se nikad neće prominiti, ni za deset ni za dvadeset godina, ali sve ovo posli šta se događalo veže mi se za to ubojstvo, za šta san kaznu odslužija”, kazao je Bekavac 2016. godine za Slobodnu Dalmaciju.

Tada je samoinicijativno izašao iz bolnice polomljenih ruku i nogu, s teškim ozljedama glave, nakon što je potkraj rujna te godine bio žrtva otmice i premlaćivanja.