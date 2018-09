TKO JE BRANITELJ KOJI JE DIGAO U ZRAK SVOJU KUĆU U OPUZENU: ‘Iz nekog razloga, naročito su mu smetala djeca’

Susjedi najviše krive institucije koje nisu pomogle evidentno rastrojenom branitelji kojeg prijavljuju već godinama

Cijeli kaos počeo je zbog dječjeg rođendana u susjedstvu. Radomiru Šimoviću je smetao taj dječji rođendan pa je vikao i vrijeđao, a najviše mu je smetao ispaljivanje konfeta. Susjedi su pozvali policiju, no muškarac se tada zabarikadirao u kuću i pustio plin. Epilog opsade koja je trajala 13 sati je da je ovaj branitelj 116. neretvanske brigade raznio svoju kuću (ozlijedivši pritom samo sebe jer je policija na vrijeme evakuirala okolicu), prijetio policajcima te dvojicu čak i ranio, a onda do dugo u noć sumanuto sa sjekiricom (tj kosirom) u ruci stajao na kamenom krovu kuće sve dok ga specijalci nisu uspjeli svladati elektrošokerom.

KRIZA U OPUZENU: Duševni bolesnik dignuo kuću u zrak, kosirićem ozlijedio policajce, jedan helikopterom prebačen u Split

“Koliko sam čula, on je tako tamo stajao i prijetio pa su Jure i drugi djecu brzo premjestili u kuću i pozvali policiju, koja je stigla za samo nekoliko minuta. Djecu su kasnije premjestili kod druge babe u Rogotin, a Radomir je, čim je ugledao policiju, pobjegao u svoju kuću, zatvorio se i počeo puštati plin iz plinske boce. Policajci su stajali vani i pokušavali ga nagovoriti da izađe, a on je nakon pola sata zapalio taj plin i sve je eksplodiralo, kuća se prepolovila, a on je, ozlijeđen i opečen, izašao gore na krov i cijelo vrijeme mahao tom sjekiricom kojom je i djeci prijetio”, rekla je za Večernji jedna od prvih susjeda Radomira Šimovića, koja je htjela ostati anonimna.

Radišan, uvijek pazio na njivu, ali…

I ranije je bio psihički rastrojen, no problematičan je postao tek prije nekoliko godina. “Radišan je, uvijek je pazio na imanje i njivu. Međutim, otkad mu je majka oboljela, unatrag tri godine, počeo se čudno ponašati, pogotovo prema djeci. Stanje se pogoršalo otkad mu je majka preminula, prije otprilike godinu dana. Ostao je tu živjeti sam, a dvije su mu sestre u Splitu”, rekli su mještani za 24sata. I sotali kažu pričaju da je bio koliko-toliko normalan dok su mu bili živi roditelji, ali otkako mu je majka umrla, potpuno se izgubio.

Susjedi su barem 15-ak puta zvali policiju

Susjedi su, kaže, barem 15-ak puta zvali policiju jer je stalno nosio sjekiricu ili slično oružje i često prijetio. “Najviše su mu iz nekog razloga smetala djeca”, požalili su se njegovi susjedi. No na prijave nitko nije reagirao, i susjedi u ovom slučaju ponajviše krive insititucije koje nisu pomogle evidentno nestabilnom čovjeku.

“Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je u ponedjeljak da muškarac, hrvatski branitelj, nikad nije tražio pomoć od ministarstva. Da smo znali, pružili bi mu psihosocijalnu pomoć u suradnji sa zdravstvenim tijelima i relevantnim službama, kao što svakodnevno činimo u cijeloj zemlji. Naše službe su 24 sata dnevno dostupne braniteljima”, tvrdi ministar Medved.