TINEJDŽERI SE IŽIVLJAVALI NAD LEGENDOM PODSUSEDA: Dok jedan od njih govori kako je ‘bio glup’, drugi se drukčije opravdava

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidljiva su njihova lica, zbog čega su ubrzo identificirani te su njihovi identiteti proslijeđeni policiji koja intenzivno istražuje navedeni slučaj

Društvenim mrežama odjeknule su snimke nekolicine razuzdanih mladića kako ispred Konzuma u zagrebačkom Podsusedu maltretiraju i tuku kvartovsku legendu Febu, piše Jutarnji list.

Mladići su se prepirali s Miljenkom zvanim Febom, koji jedva krpa kraj s krajem, te ga izazivali uz psovke, a on je nametljive mladiće pokušao udaljiti od sebe. Neki od mladića su maloljetni, a jedan od sudionika sve je i snimao. Dvojica mladića maltretiraju Febu, jedan ga gura, nakon čega on pada na tlo. “Daj se makni, ja gledam svoj posao”, rekao je Febo jednom od mladića dok je skupljao stvari iz kartonske kutije koju je držao u rukama s poda, a mladić koji snima govori: “Nemojte, dečki, ‘ajde idemo. Idemo, dečki!”.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidljiva su njihova lica, zbog čega su ubrzo identificirani te su njihovi identiteti proslijeđeni policiji koja intenzivno istražuje navedeni slučaj.

‘Znam da sam ispao glup’

Jedan od napadača napisao je komentar nastavno na snimku, iskazujući žaljenje. “Znam da sam ispao glup i zbog toga mi je jako žao. Shvatio sam što sam napravio. Htio sam ispast mangup na krivi način. Znam da sam ja kriv, ali također i dečko koji je bio pored mene i udario ga. Ne kažem da nismo jednako krivi, ali molim vas da mi oprostite. Zbog ovog ću još dosta dugo hodati pognute glave jer sam osramotio cijelu svoju obitelj i prijavljen sam od strane svojih doma.

Ispao sam glup i ispričat ću se tom čovjeku javno i ljubiti mu noge jer sam shvatio da sam pogriješio i ne želim probleme jer ih već imam dosta i kajem se zbog svojih pogrešaka. Nikad mi nije bilo više žao, stvarno ne vjerujem da sam to mogao napraviti i ispričavam se 1000 puta u svoje ime i da znate da sam dobro razmislio o svemu i nikad nisam ispao gluplji. I želim da znate da sam poslije snimljenog videa istom čovjeku pomogao dići stvari s poda i ispričao sam mu se jer nisam shvatio da to nisam ja i da tako nisam odgojen”, napisao je.

‘Bio sam u alkoholiziranom stanju’

Oglasio se i drugi mladić sa snimke, također u pisanom obliku. Priznao je krivnju, te se pravdao alkoholiziranošću. “Da se oglasim na sve ovo, da, kriv sam za ono što sam napravio al’ mene nitko neće pitati zašto pa zbog čega itd. Bio sam u alkoholiziranom stanju, nisam znao što radim, a oni koji me znaju jako dobro znaju da ne udaram niti mlatim bespomoćne itd. Briga me što se mene tiče, ubijte me, al’ s tim nećete ništa postići, u zahtjevima imam preko 30+prijetnji. Ja neću to prijaviti policiji, briga me, nisam druker. Onak gledam ok gurnuo sam tog dedeka ja o njemu nisam ništa znao. Da, dan poslije sam htio doć i ispričat mu se i kupit mu nešto, al mi nisu dali dečki iz kvarta da uopće prismrdim kvartu i da mi se ovako vraća. To ne zaslužujem ni ja, a ni frend toliku brutalnost”, napisao je.

Febo je za 24sata rekao kako ničim nije isprovocirao njihov napad. “Prije toga su razbijali flaše u parkiću, glavu si režem ako nisu imali deset boca pelinkovca”, rekao je te dodao kako je mladiće otjerao stariji čovjek koji je naišao dok je šetao psa.