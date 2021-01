TINEJDŽER SVJEDOČIO UŽASNOM NAPADU NA GEJA U MASKIMIRU: ‘Još uvijek razmišljam o tom sićušnom čovjeku i tome što je prošao’

Čovjek je ozlijeđen i završio je s opekotinama drugog stupnja po rukama, licu i vratu te se još uvijek oporavlja u Klinici za traumatologiju

Zagrebačka policija i dalje intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja 50-godišnjeg muškarca kojega su, prema njegovim riječima, u subotu navečer dok je šetao maksimirskom šumom zapalila dvojica nepoznatih muškaraca.

Čovjek je ozlijeđen i završio je s opekotinama drugog stupnja po rukama, licu i vratu te se još uvijek oporavlja u Klinici za traumatologiju. Ozlijeđeni čovjek uvjeren je da je bio žrtva homofobnog ispada, premda svojim napadačima nije dao do znanja koje je seksualne orijentacije. Nesretnom muškarcu u pomoć je uskočio mladi par srednjoškolaca.

STRAVA U MAKSIMIRU, ZAPALJEN MUŠKARAC: ‘Dečki su ustali i nakon par koraka počeo sam gorjeti’; Sve se dogodilo zato što je gej?

Tinejdžer: ‘Bili smo u šoku, to nije svakidašnji prizor’

“Sjedio sam s prijateljicom samo desetak minuta na klupi kad smo, oko 50 metara dalje u šumi, vidjeli vatru. Mislili smo prvo da se netko igra vatrom. Kad smo se približili, skužili smo da čovjek cijeli gori. Trčao je u krug kako bi se ugasio. Uspio je skinuti gornju jaknu i odbaciti je na lišće, ali je podjakna na njemu još uvijek gorjela. Molio je da zovemo policiju, da su ga neki ljudi zapalili.

Bio je u potpunom šoku i zbunjen, baš kao što smo bili prijateljica i ja jer to nisu prizori koje vidite svaki dan. A skupina od šest, sedam osoba, vjerojatno napadača, udaljila se iza kipa Sokolske mogile u mrak. Vidjeli smo im samo siluete”, ispričao je Jutarnjem listu 15-godišnji srednjoškolac koji je pritekao u pomoć zapaljenom muškarcu.

Dječak dodaje da je nazvao 112 i da su ga prespojili policiji kojoj je je kratko rekao da ga je čovjek zamolio za pomoć jer je zapaljen.

‘Još uvijek razmišljam o tom sićušnom čovjeku što je prošao tu večer’

“Brzo je došao jedan policijski auto, ali nas nisu odmah uočili jer smo bili u šumi. Mahao sam upaljenom svjetiljkom na mobitelu, ali su produžili dalje, no ubrzo su nas uspjeli uočiti. Do njihova dolaska čovjeka smo tješili i govorili mu da će sve biti OK, jer ništa drugo ni nismo mogli učiniti.

Molio me je da mu osvijetlim mobitelom lice da vidi koliko je opečen. Užasan je to bio prizor kože na licu koja visi. Opečene su mu bile i ruke, dok za ostatak tijela ne znam jer je bio obučen. Nakon svega, jer sam bio pod dojmom i šokom, oka nisam sklopio i još uvijek razmišljam o tom sićušnom čovjeku što je prošao tu večer”, ispričao je tinejdžer za Jutarnji list

Kada je policija došla na mjesto užasa, dječak im je ispričao svoja saznanja. Osim njega i djevojke, policiju je dočekala i jedna prolaznica koje je tamo prolazila sa psom.

Napadnuti misli da su na njega bacili molotovljev koktel

Napadnuti muškarac je Jutarnjem ispričao da se oko 21:30 šetao parkom kada su ga dva mladića koja su sjedila na klupi pitala ima li upaljač. Osim toga, pitali su ga kamo se žuri i što radi u parku. Čovjek im je odgovorio da nema upaljač te je od straha mladićima rekao da čega prijatelja koji treba stići svakog trena. Tada se udaljio niz šetnicu, no ekipa ga je napala kada se vraćao. Muškarac misli da su na njega bacili molotovljev koktel i da mu je zato jakna od poliestera odmah počela gorjeti.

“Vjerojatno su prokužili moju seksualnu orijentaciju jer drugog razloga ne vidim. Iživjeli su se na slabijem. Imam samo 49 kilograma. S ovim ranama na licu izgledam kao ruglo. Život mi se promijenio u sekundi”, ispričao je nesretni 50-godišnji muškarac.

Slaganjem mozaika subotnjeg incidenta trenutno se bave kriminalisti i u tijeku je rekonstrukcija dana napadnutog muškarca i niz komunikacija s osobama koje je imao prije napada. Jutarnji navodi da će se prekontrolirati i ispis poruka i poziva koje je muškarac razmijenio s poznanicima.