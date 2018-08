TEŽAK INCIDENT U ŠIBENIKU: Vatrogasac brutalno pretučen na koncertu, operiran u splitskoj bolnici

Neslužbeno se doznaje da je pretučeni vatrogasac, koji je na festivalu bio kao član ekipe protupožarnog osiguranja, zadobio frakturu čeljusti i jagodične kosti te je hitno operiran u splitskoj bolnici

Vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Šibenik, 36-godišnji Marijan Srdarev iz Vodica, zadobio je teške tjelesne ozljede u incidentu koji se dogodio sinoć (utorak) tijekom koncerta na HypeBeats Music Festivalu koji se održavao na igralištu Ljubica u Crnici. Informaciju je za ŠibenikIN potvrdio zapovjednik JVP Šibenik Volimir Milošević.

Zbog teških ozljeda prevezen u splitsku bolnicu

Neslužbeno se dozanje da je pretučeni vatrogasac zadobio frakturu čeljusti lica i jagodične kosti te je hitno operiran u splitskoj bolnici.

“Tročlana vatrogasna ekipa pružala je protupožarno osiguranje tog koncerta pri čemu je došlo do incidenta u kojem je ozlijeđen jedan vatrogasac. On je u to vrijeme bio službena osoba na dužnosti, a liječnička pomoć prvo mu je pružena u Općoj bolnici Šibenik, da bi kasnije zbog težine ozljeda bio prevezen u bolnicu u Split”, kazao je za ŠibenikIN zapovjednik JVP Volimir Milošević.

Policija provodi istragu, organizatori ne znaju ništa

Glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske Marica Kosor potvrdila je da se provodi kriminalistička istraga, ali da do njenog okončanja ne može iznositi više informacija o incidentu.

“Policija provodi izvide vezane za okolnosti, a po završetku kriminalističkog istraživanja javnost će biti obaviještena o događaju”, kratko je kazala glasnogovornica.

Berislav Badurina iz organizacije HypeBeats Music Festivala također je kratko izjavio da ne zna što se jučer dogodilo te da stoga ne može ni komentirati incident. Na festivalu su, među ostalima, sinoć nastupili Severina, Connect, Jala Brat i Buba Corelli, Rasta, Coby i Senidah, najpraćeniji pjevači iz regije na YouTubeu.