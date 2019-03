TEŠKO OBITELJSKO NASILJE U KARLOVCU: Izudarao ženu, zalio je vodom i izbacio iz kuće

‘J… si mater, odi s njima, spavaj gdje hoćeš, nemoj dolaziti doma’, rekao joj je nakon nekoliko piva, no ona je kući ipak došla nešto iza ponoći, kada je on nasrnuo na nju.

44-godišnjak iz Karlovca proglašen je krivim za nasilje u obitelji, nakon što je u listopadu prošle godine pretukao svoju nevjenčanu suprugu.

Nije prvi put da je tako napao ženu

Nakon što je ženu izudarao šakom po glavi i tijelu, zalio ju je vodom iz lavora i razbio joj mobitel, a onda ju je izbacio iz kuće. To nije prvi puta da je takvo što učinio – i u listopadu 2015. je napravio istu stvar. Nakon takvog incidenta prošle godine, osuđen je na 30 dana zatvora, od čega otpada 15 dana već provedenih u pritvoru, piše KAportal. Ona je pak bila optužena da je vrijeđala nasilnika, navlačila iz kreveta i prijetila da će ga ubiti, no tih je optužbi oslobođena.

Namjerava ga napustiti

Nesretna žena kaže da s njezinim nevjenčanim suprugom nema miran suživot jer je on, kako kaže, prirodno živčana osoba, a bijes redovito iskaljuje na njoj. Dana kad ju je istukao, to je učinio zbog ljubomore jer je ona razgovarala s drugim muškarcima, a svemu je kumovao i alkohol.

‘J… si mater, odi s njima, spavaj gdje hoćeš, nemoj dolaziti doma’, rekao joj je nakon nekoliko piva, no ona je kući ipak došla nešto iza ponoći, kada je on nasrnuo na nju. Policajac ju je zatekao uplakanu, mokru i pretučenu s masnicama. Iako ga je i ranije namjeravala napustiti, ali je svaki puta odustala od toga, sada kaže da će to zaista i učiniti, piše KAportal.