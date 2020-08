TEROR U SLAVONIJI: 62-godišnjak godinama maltretira susjede, sad im je porazbijao stakla na kući i autu: ‘Bilo me strah, pobjegla sam u polje’

Mještani Tomašanaca imaju problem sa susjedom, inače psihičkom bolesnikom, koji je već nekoliko puta priveden zbog napadanja drugih osoba, zabijanja autom u zgradu Općine u Đakovi, ali i palež kreveta na cesti

U selu Tomašanci blizu Đakova već se par godina odvija drama s jednim 62-godišnjakom, stanovnikom tog slavonskog sela. Naime, susjedi s njim imaju problem, a čovjek je psihički bolesnik koji je već nekoliko puta priveden zbog napadanja drugih ljudi, zabijanja autom u zgradu Općine u Đakovu kao i za palež kreveta na cesti, piše SiB.hr.

Posljednji incident prouzročio je u nedavno. Kako stoji u izvješću PU osječko-baranjske, 62-godišnjak je počinio kazneno djelo “Oštećenje tuđe stvari” na štetu sedam fizičkih i jedne pravne osobe.

Susjedima porazbijao stakla

Naime, 4. kolovoza, u vremenu od 6 do 6:45 sati, u Ulici Kralja Tomislava u Tomašancima, 62-godišnjak je metalnom polugom udarao po kućama i osobnim automobilima. Kako javlja SiB, čovjek je na četiri kuće porazbijao je stakla na prozorima i ulaznim vratima, oštetio rolete i fasadu dok je ne šest osobnih automobila porazbijao stakla i oštetio limariju.

Protupravnim radnjama oštećeno je sedam fizičkih osoba hrvatskih državljana iz Tomašanaca i jedna pravna osoba iz Tomašanaca. Vlasnicima oštećenih kuća i osobnih automobila nastala je materijalna šteta od oko 80.000 kuna. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja 62-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, stoji u izvješću policije. Portalu SiB.hr javila se čitateljica Josipa iz Tomašanaca koja je i sama žrtva ovog divljeg pohoda. Opisala je što se dogodilo.

“Probudili su me strašni udarci, ustala sam i vidjela kako taj isti susjed udara po automobilu drugog susjeda i razbija stakla na njemu. Brat je nazvao policiju. Do njihovog dolaska razbio je prozor, još jedan automobil, susjedin prozor i roletne. Zatim je došao do moje kuće. Odvalio je poštanski sandučić i razbio ulazna vrata. Oštetio je dvije rolete i razbio četiri prozora na kući. U panici sam uzela šestogodišnjeg sina iz sobe na kojoj je razbijao roletu i krenula bježati u polje. Bilo me strah da kroz ta razbijena vrata ne uđe u kuću. Nakon nekoliko minuta, udaljio se i nastavio svoj razbijački pohod. Oštetio je još dvije haube od auta, razbio nekoliko stakala na autima, nekoliko prozora i roletna itd… Priveli su ga, ali tako bude svaki put i onda se nakon nekog vremena vrati i opet sve po starom”, ispričala je Josipa iz Tomašanaca za SiB.hr.

Nažalost, i ovo je primjer institucija koje su zakazale i ljudi koji se moraju nositi s terorom i kaosom upravo zbog toga.

