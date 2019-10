TARIKOVA ČISTAČICA OSUĐENA! Morat će obitelji vratiti novac, ali sudac kaže: ‘Nema dokaza da je nakit vrijedio 150.000 kuna’

U optužnici stoji da je Anica Jurilj ukrala pet zlatnih dukata, tri burme, tri zlatne ogrlice te jednu s biserima, osam dječjih zlatnih narukvica i šest naušnica, prsten s briljantom od 5000 eura, 100 dolara i druge predmete

Anica Jurilj, čistačica Lejle i Tarika Filipovića nakon dvoipolgodišnjeg sudskog spora nepravomoćno je osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. Jurilj je optužena da je Filipovićima ukrala nakit i novac neutvrđene vrijednosti. Sud joj je naložio da po pravomoćnosti presude Filipovićima obešteti zlatninu u iznosu od 1000 kuna i jednu lipu, a Tarikovoj punici 1567,21 kunu i još 567,20 kuna protuvrijednosti ukradenih 100 kanadskih dolara.

Moguća nova parnica

Iznos obeštećenja nije niti blizu onoga kojeg su Filipovići naveli u svojoj procjeni. Naime, oni su ukradeni nakit procijenili na 150.000 kuna, pa će za isplatu te razlike morati podići građansku parnicu, javlja Jutarnji.

“Bilo je sporno je li optužena uzela nakit onako kako joj se stavlja optužnicom na teret. Sud njezinu obranu nije prihvatio jer je ista neuvjerljiva, nelogična i neistinita. A niti je nađen ijedan razlog da bi ju oštećeni lažno teretili. Optužena je očito radila na konstrukciji obrane kako bi izbjegla razinu odgovornosti. Sud, pak, nije prihvatio iznos koji oštećeni potražuju jer se radilo o aproksimativnoj procjeni s obzirom na to da ga nisu potkrijepili dokazima, računima, certifikatima… a niti je vještak vrijednost nakita mogao procijeniti”, obrazložio je svoju odluku sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Dario Lokas.

Optužila Tarika za seksualno uznemiravanje

Jurilj su Filipovići angažirali za čišćenje kuće krajem 2010., a nakon tri godine su primijetili da im je kuća “počišćena”, odnosno da, po navodima iz optužnice, nedostaje pet zlatnih dukata, tri burme, tri zlatne ogrlice te jedna s biserima, osam dječjih zlatnih narukvica i šest naušnica, prsten s briljantom od 5000 eura, 100 dolara i drugi predmeti.

Čistačica je priznala krađu i kod javnog bilježnika potpisala potvrdu o obeštećenju, no to toga nije došlo, pa je sve završilo na policiji, a potom i na sudu, gdje je Jurilj bizarnim iskazima nastojala srušiti optužnicu. Na jednom od ročišta je čak optužila popularnog glumca i voditelja za seksualno uznemiravanje, rekavši da joj je u jednom trenutku prišao s leđa i počeo dirati i navlačiti. No, nije znala objasniti kako se ukradena zlatnina našla u njenoj torbi.

