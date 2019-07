TAKSISTI PROGOVORILI O TERORU SPLITSKE TAKSI MAFIJI, ZARADE i 500 EURA DNEVNO? ‘Ne može drugačije, moramo tuć’ ljude i gotovo’

Splitska vlast nije iznenađena ovim sukobima, a tvrdi kako je sve to posljedica liberalizacije taksi tržišta

Ovih dana javnim prostorom kruži snimka sa splitskog aerodroma na kojoj se čuju razgovori taksista koji dogovaraju napade na konkurente koji im prijete zaradi koja je, ako se sudi po snimci, i 500 eura dnevno. Radi se navodno o skupini od desetak nasilnih taksista koji fizičkim napadima i prijetnjama osiguravaju monopol na području Splita, javlja RTL.

Novinarima te televizije povjerili su se splitski taksisti. Iz udruženja taksista grada Kaštela ograđuju se od incidenta i kažu kako nitko od njih ne odobrava nikakvu vrstu nasilja.

“Gospodin koji je navodno spriječen da radi je znao da on sa dozvolom iz Trilja i Čaporica ne može doći radit u Kaštela. Mi bi njega čak i primili da radi, ali bi to izazvalo lavinu drugih koji bi došli na aerodrom, a to bi onda bilo prilike matematički 24.000 automobila. Nismo mi New York da bi dnevno bilo 24 tisuće vožnji na splitskom aerodromu”, rekao je za RTL Danas predstavnik udruženja taksista Kaštela Martin Mustapić.

Navode kako sve radi legalno i pozakonu.

Ljude voze osuđeni ubojice?

“Jedna od tih osoba je osoba koja je osuđeni ubojica, koji je pravomoćno osuđena ubojica, koji je ilegalni prijevoznik, koji pokušava prezentirati stvari ne znam kako i šta, a drugi sudionik toga incidenta je osoba koja nema papire koji su potrebni za rad s nama”, dodaje Mustapić.

Taksist Robert tvrdi da skupina nasilnih taksista ljudima legalno otimaju novac. “To sada više nema veze s mozgom. Ovo je legalna pljačka, legalno otimanje novca. Po 500, 600 ili 700 kuna naplaćuju od Zračne luke do centra grada, to je katastrofa”, kaže nam taksist Robert.

Prema snimci, oni zarađuju čak 500 eura dnevno, što mjesečno (umnoži li se s 20 radnih dana) iznosi 10 tisuća eura.

“U mojih 30 godina koliko sam ja autotaksi prijevoznik nikad nismo imali lošiju i goru organizaciju i situaciju uopće u autotaksi prijevozu, a što je najgore to sve plaćaju naši korisnici visokom cijenom i niskom sigurnosti prijevoza”, rekao je Lovre koji vozi taksi u Splitu.

Ulica uzima stvar u svoje ruke

“Nevjerojatno je da se događa da ulica pokušava uzeti stvar u svoje ruke. Naravno da se osuđuje svako nasilje i takvo neprimjereno ponašanje od strane taksista koji su na određeni način i službene osobe koje predstavljaju i naš grad”, kaže HDZ-ov gradski vijećnik Petar Škorić.

Samo ove godine policija je podnijela 22 optužna prijedloga protiv 13 osoba, dok je jedna osoba trenutno u istražnom zatvoru.