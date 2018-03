TAJNI DOGOVOR HRVATSKOG ESCOBARA SNIMLJEN U LUKSUZNOM HOTELU: ‘Kokain nam je nabavio Pablo, moj stari prijatelj, dao sam mu 300 tisuća…’

Donosimo detalje komunikacije članova narko grupe koja je razbijena u velikoj policijskoj akciji.

Što Stjepan Prnjat doista planira, odnosno da se vratio starom biznisu krijumčarenju droge iz Južne Amerike za Europu, istražitelji su postali svjesni prije nešto manje od mjesec dana, točnije 11. veljače ove godine, kada su snimili njegov razgovor s nekolicinom njegovih kompanjona u ljubljanskom hotelu “Union”.

Pošiljke i do 500 kilograma kokaina

Kako je Prnjatova skupina do tada već neko vrijeme bila pod prismotrom istražitelja tako je i njihovu komunikaciju snimila slovenska policija koja ih je prisluškivala po nalogu specijalnog tužiteljstva. Prnjat je naime s Nizozemcem Marion Boetom (58) i Damirom Družinićem (59) iz Zagreba, dogovorio nabavku velikih količina kokaina iz Južne Amerike. Planirali su krijumčariti pošiljke između 100 i 500 kilograma, a nabavljali su ju od Prnjatovog starog znanca Pabla. Riječ je o čovjeku čiji identitet još uvijek nije do kraja rasvijetljen, no izvjesno je da se radi o čovjeku visokopozicioniranom u južnoameričkom narko-miljeu. Tako je bar Prnjat rekao Boetu i Družiniću tijekom razgovora u hotelu “Union”.

Neslužbeno doznajemo da su slovenski istražitelji u više navrata tijekom siječnja ove godine snimili kontakte Prnjata i Boeta, iz čega su i rekonstruirali na koji su način u ovoj kriminalnoj grupi podijeljene uloge. Doznali su da je paravan za šverc droge trebao biti metalni otpad za zagrebačku tvrtku “Otkup metala”. Njezin vlasnik Darko Bošnjak (56) također je među uhićenima o ovoj međunarodnoj policijskoj akciji kodnog naziva “Nana”.

Metalni otpad kao paravan droge

Tako je prema dogovoru u kontejner u kojem je bilo 200 kilograma “željeznih kotača” ubačeno i sto kilograma kokaina. Dio novca za nabavku droge, a u pitanju je 300 tisuća eura što ih je Prnjat platio Pablu, uložio je i Boet. On je u krijumčarski lanac, kako stoji u kaznenoj prijavi, uložio oko 30 tisuća eura, a tim je novcem Družinić plaćao sve troškove nastale tijekom prijevoza.

Još u rujnu prošle godine s dvojicom Zagrepčana, braćom Antom i Filipom Lukendom dogovoreno je da pronađu skladišta u kojima bi se kokain mogao sakriti. Njima je bila povjerena i zadaća rješavanja svih problema s dostavom kontejnera do Zagreba. Među uhićenima je i Joz Lekaj, privatni poduzetnik iz Zagreba preko čijih tvrtki “Adriatic trade” i “Lav trade” su također realizirana plaćanja za Prnjatovu krijumčarsku grupu.

Prema dogovoru što ga je Prnjat imao sa svojim suradnicima, a kojeg su istražitelji snimili u ljubaljnskom hotelu, Alberins Trujillo Sarria, 48-godišnji Kolumbijac, te 43-godišnji Mirko Živković, koji ima nizozemsko državljanstvo, trebali su, nakon dopreme kokaina u Zagreb, organizirati distribuciju droge za Nizozemsku, Italiju, Hrvatsku i Sloveniju. Planirali su za kilogram kokaina dobiti između 21 i 33 tisuće eura. Samo na pošiljci koja je zaplijenjena u riječkoj luci mogli su tako zaraditi čak tri milijuna eura.