SVODNIK IZ ITALIJE OPET PODVODI DJEVOJKE U ZADRU, TVRDI DA IZA NJEGA STOJI POLICIJA; Žrtva: ‘On uživa u tuđoj nevolji, odvratno’

Prije tri godine, dakle 2016. u Smilčiću kraj Zadra uhićen je Talijan zbog organiziranja prostitucije. On je ondje kupio lovište i klijentima osim lova osiguravao i dodatnu “uslugu” i to seksualne prirode. Ekipa emisije “Provjereno” razgovarala je s pet djevojaka koje je Talijan podvodio te su usput provjerili navode da se muškarac vraća istom poslu. Jedna od nesretnih djevojaka bila je maloljetna i bez krova nad glavom. Djevojka kaže da je na ulici završila zbog svađe u obitelji pa joj je on našao stan, ali bez kreveta i ičega. No, prepričava djevojka, morala mu se za to odužiti. Talijan je podvodio djevojke koje su prešle rub egzistencije i polako ih uvlačio u svijet prostitucije. Djevojka kaže da su joj za seksualne usluge plaćali sto eura i da nikome nije smetala činjenica što je maloljetna.

“On kao da ima neke radare da pronađe cure koje su u problemu, koje nemaju novca. Poslao bi poruku da neki njegovi klijenti traže zabavu s curama. Mi bismo konkretno dolazili na mjesta gdje spavaju, gdje su smješteni. Nisu nama klijenti bili samo Talijani, tu je bilo i ljudi iz grada i naših ljudi, pa je to sigurno bila javna tajna”, ispričala je djevojka za Provjereno.

Talijan tvrdi da iza njega stoji policija

Prije tri godine zadarska policija je uhitila Talijana i na sva zvona naglasila da su zaslužni za razbijanje lanca prostitucije. No, muškarac je brzo izašao iz zatvora. Iako djevojke pokušavaju zatvoriti to mučno poglavlje svog života, one i dalje to ne mogu zaboraviti, posebno jer ih isti čovjek opet pokušava vrbovati.

“Smije se i govori da sam ostala bez dečka, da mi sad opet treba pomoć, ono baš jadno hladnokrvno, kao da uživa u tuđoj nevolji, odvratno”, ispričala je djevojka. Novinari Provjerenog došli su do audiosnimke na kojoj se čuje da Talijan priznaje da ga je policija imala u šaci. Sadržaj snimke je sljedeći: “Da sam dobio pare za kurve, da sam organizirao seksualne usluge za druge, oni su vidjeli sve poruke, sve razgovore su imali. On mi je rekao, mi te oslobodimo odmah, zatvorimo sve što je tužba, ali moraš platiti određenu količinu novca. Platio sam tri tisuće eura”.

Nakon tri godine Talijan ponovno vrbuje djevojke, no ovoga puta jamči im sigurnost. K tome, on otvoreno tvrdi da policija stoji iza njega, no ne spominje konkretna imena.

