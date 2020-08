SVJEDOK NA SUĐENJU ZAVADLAVU: ‘Dva dana prije bio je kod mene na ručku, rekao mi je da su mu stavili nož pod vrat’

‘Bio je jako tih, kao da je u njemu nešto kuhalo. Pitao sam ga što mu je, rekao mi je da ga je ostavila cura’

Danas je na suđenju Filipu Zavadlavu svjedočio i susjed Damir Šolić koji živi preko puta obitelji Zavadlav. Kako javlja 24sata, rekao je da je u obitelji uvijek bilo nesuglasica, ali nikada među djecom te s njima nikada nije imao nikakve sukobe.

Šolić je susreo Zavadlava u zgradi i pozvao ga kod sebe u stan na ručak dva dana prije nego je Filip počinio trostruko ubojstvo. “Bio je jako tih, kao da je u njemu nešto kuhalo. Pitao sam ga što mu je, rekao mi je da ga je ostavila cura, pa sam mu odgovorio da će biti još cura. Pokazao mi je ljekove koje pije i kad sam vidio da je baš rastresen, pa čak i nesuvisao, ponudio sam mu da ga odvezem u bolnicu ako mu treba liječnička pomoć. Rekao mi je da ne treba i onda mi pokazao četiri ili pet vrsta ljekova koje pije”, rekao je Šolić.

Prema tvrdnjama Šolića, Zavadlav mu je priznao da nije spavao 10-15 dana te je izgledao puno mršavije. “Pitao sam ga ima li problema sa zakonom, a Filip mi je odgovorio da su mu neke osobe stavile nož pod vrat, ali da to nije prijavio policiji.”

Šolić je na dan pucnjave bio u kafiću Borsalino gdje je gledao rukometnu utakmicu i susreo brata Filipa Zavadlava, Stanu, koji mu je rekao: “Šjor Damire, jeste vidjeli što se dogodilo? To je učinio moj brat.”

Šolić tvrdi da je Filip došao u kafić s ocem i još jednim muškarcem za kojeg je kasnije saznao da je njegov socijalni radnik. “U jednom trenutku su sva trojica izašla van, a ja sam osjetio potrebu pitati Filipa je li to zaista on napravio, dečko koji je kod mene dva dana ranije sjedio na ručku. Pitao sam ga: ‘Filipe moj, što si učinio, ubio si tri čovjeka’, a on mi je rekao ‘Nisam to učinio ja’. Izgledalo mi je da ne govori razgovjetno”, rekao je Šolić.

