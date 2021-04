SVJEDOK BEZUMNOG NAPADA U ZADRU: ‘Četvorica mlate dijete od 40 kila, ne mogu vjerovati…’

‘Gledam i ne vjerujem, da je to moguće u našem gradu… Takvo nasilje, takva okrutnost, a oni su djeca…’

Četvorica mlađih muškaraca su u četvrtak navečer pretukla bokserom maloljetnika u Zadru. Prema pisanju portala Zadarski.hr, dječak je napadnut u Ulici bana Josipa Jelačića, a uzrok sukoba je još uvijek nepoznat.

Grupa mladića za koje se sumnja da su sinoć u Zadru brutalno pretukli maloljetnika je uhićena, izvijestila je u petak zadarska policija.

Policija je dojavu o napadu više osoba na maloljetnika u ulici Bana Josipa Jelačića zaprimila sinoć oko 20 sati. Ozlijeđeni je kolima hitne pomoći prevezen u zadarsku bolnicu gdje je zadržan na liječenju.

Četvorica mladića na policiji

Na mjestu događaja je napravljen očevid te je ubrzo po prikupljenim saznanjima u prostorije policije dovedeno više osoba koje se dovode u vezu s tim događajem, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, stoji u priopćenju policije.

Mediji navode kako je riječ o 14-godišnjaku kojeg su napala četvorica mladića. Napad je vidio čovjek koji je prolazio automobilom te je zaustavio vozilo i krenuo prema napadačima, no oni su se razbježali.

Svjedok: ‘Bokserima su mlatili mladića od 40 kg’

Svjedok događaja, koji se sinoć oko 20.10 našao u ulici gdje se dogodio napad prepričao je šokantnu scenu na nogostupu. Očevidac se vozio iz smjera Jazina prema Voštarnici kada je s desne strane primijetio da skupina mladića nekoga nemilosrdno tuče.

“Kad sam vidio kako ga njih četvorica mlate, nisam mogao vjerovati da se to događa. Zaustavio sam automobil nasred ceste i počeo na njih vikati. Kad su me ugledali, razbježali su se, a jedan mladić je ostao nepomično ležati na tlu. Jedan od napadača je mladića bokserom udarao u glavu s nekoliko snažnih udaraca. Napadači su bili fizički nadmoćniji i stariji od žrtve, on je krhke građe, ima oko 40 kilograma, i u dobi je od 14 ili 15 godina. Ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Gledam i ne vjeruje, da je to moguće u našem gradu. Takvo nasilje, takva okrutnost, a oni su djeca. Zašto se to događa”, rekao je očevidac nemilog događaja za portal Zadarski.hr.

Otac dječaka brzo se pojavio na mjestu događaja te bio s njim do dolaska Hitne pomoći. “Ležao je nepomično, ali je bio pri svijesti. Govorio sam s njim, nisam mu dao da se onesvijesti. Lice mu je bilo izranjavano od udaraca. Rekao je da su mu ti isti momci već prije prijetili. Također je rekao imena nekih od njih, odnosno znao je svoje napadače. Jedan od njih je bio plavokos. Zašto su mu prijetili, zašto su ga tako krvnički pretukli, ne znam, ali dječak se nije mogao pomaknuti. Ležao je na boku nepomično, boljela su ga leđa, kao da mu je bila ozlijeđena kralježnica. Pitanje je što su mu napravili”, prepričao je čovjek koji je rastjerao napadače.