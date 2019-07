SVJEDOCI PROGOVORILI O UBOJICI IZ PULE: ‘Čuli smo da nije sav svoj, govorio je da je on bog i da dolazi iz treće galaksije’

Ubojicu je uhitilo dvadesetak policajaca, a u trenutku uhićenja sa sobom je vodio psića

Sinoć oko 22.40 na Fažanskoj cesti u Puli teško je ranjen 23-godišnji Nijemac. Nakon nekog vremena je od zadobivenih ozljeda izgubio bitku za život u pulskoj bolnici. Na njega je nožem nasrnuo napadač i ubo ga nekoliko puta u prsa. Nakon zločina se dao u bijeg, no policija ga je nakon sat i pol vremena pronašla i uhitila u kampu Brioni na Puntiželi, a sve su promatrali turisti iz Beograda.

“Ovdje je bilo 20-ak policajaca i uhitili su tog čovjeka koji je inače boravio u kampu. Mi smo mislili da je riječ o pretresu zbog droge. No, bilo nam je neobično da je bilo toliko policajaca na terenu. Tek kasnije smo shvatili da se radi o uhićenju zbog pokušaja ubojstva, a danas ujutro čitamo da je taj mladić preminuo”, rekli su gosti kampa za Jutarnji.

Dolazi iz treće galaksije

Ubjicu opisuju kao osobu neobičnog izgleda, s dreadlocksima, u tridesetim godinama života. Dodaju i da se čudno ponašao.

“Policiji je tvrdio da ima svoja prava i da ne zna zašto ga uhićuju. Najprije je rekao da je iz Zagreba, pa da je iz Slavonije, pa da će zvati roditelje u Zadar. Čuli smo i da nije sav svoj. Cure u kafiću gdje je zalazio tvrde da im je govorio da dolazi iz treće galaksije. Očigledno nije bio baš sav svoj. Tvrdio je ‘ja sam bog, zato je nama dobro’. Ne znamo je li bio pod utjecajem droga”, kažu turisti.

“Našli su ga na biciklu. Imao je sa sobom psa. Pitao je zašto ga uhićuju i rekao da i on ima prava. Nije se opirao uhićenju. Bio je konfuzan”, posvjedočili su svjedoci i za 24sata, koji javlja da je policija kod mladića pronašla ruksak, a navodno i nož kojim je počinjeno ubojstvo.

Bliski susret s ubojicom

Neki od njih vidjeli su policiju i pored restorana Lavanda gdje je izbodeni Nijemac sa svojim društvom išao potražiti pomoć. Bio je to dio opsežne potrage koju je policija povela od Valbandona do Štinjana.

“Vidjeli smo da se nešto događa jer su tamo bile i hitna i policija. Bilo je sedmero-osmero ljudi na terasi. Tek kada je policija došla u kamp shvatili smo da se radi o tome. Nismo čuli koji je motiv ubojstva”, kažu sugovornici.

Glas Istre donosi svjedočanstvo jedne djevojke, koja je s prijateljicom navodno imala bliski susret s ubojicom. Sjedile su u beach baru na Hidrobazi, kada im je prišao čovjek s psom i zatražio cigaretu, a ubrzo se pojavila policija.

“Sjedila sam s prijateljicom u beach baru, zadnjem na Hidrobazi prema Valbandonu, kad su, nešto iza 23 sata, do nas stigla dvojica policijskih službenika i upitala nas jesmo li vidjele čovjeka sa psom. Rekle smo da jesmo, da se motao po plaži, a njegov je pas nekoliko puta došao do nas. U jednom trenutku taj nas je čovjek, inače mlađe dobi, došao upitati imamo li cigaretu. Rekle smo da ne i on se sa psom udaljio”, rekla je djevojka i dodala kako je policija od njih tražila da ga opišu te da je shvatila ozbiljnost situacije tek kad se pojavilo još policajaca.

Doznaje se da će osumnjičenik biti u pritvoru danas do ponoći, a tijekom dana bit će na ispitivanju u Državnom odvjetništvu.