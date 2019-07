SVJEDOCI JUTROŠNJIH UHIĆENJA U ZAGREBU: ‘Mislili smo da je u paketu pseća hrana, a bila je marihuana; Pio sam kavu i gledao uhićenje’

U opsežnoj, cjelodnevnoj policijskoj akciji kodnog naziva ‘Tebra’ provedenoj diljem Hrvatske, ali i u susjednoj Bosni i Hercegovini, uhićeno je desetak osoba među kojima i dvojica pripadniak zloglasne skupine sa zagrebačke Knežije

Cijeli dan je trajala spektakularna akcija USKOK-a i policije u više hrvatskih gradova pa čak i u susjednoj BiH. Uhićeno je dvadeset osoba – desetoro u zagrebu, šestoro u Splitu te po dvoje na rabu i na Korčuli. Među njima su dva pripadnika poznate knežijske skupine, poznati odvjetnik i jedan muškarac koji je već odležao kaznu zbog ubojstva. Prema neslužbenim informacijama uhićene se tereti za više kaznenih djela, među ostalim za zločinačko udruživanje iz područja organiziranog kriminala povezano s paljevinom, drogom i premlaćivanjem.

U sklopu akcije kodnog imena ‘Tebra’, specijalci s fantomkama jutros u 7 sati najprije su stigli u zagrebačko naselje Malešnica gdje se, bježeći od njih, kasnije uhićeni muškarac hitro pokušao riješiti droge, pišu Vijesti.hr.

‘Taj BMW se pokušao okrenuti na zebri…’

“Došla sam na posao, vidjela sam to na ulici. Svi su mislili da je pseća hrana. Na kraju smo ustanovili da je marihuana. Nismo mogli uopće proći. Dakle, sve po cesti. Susjedi kažu da je netko bacio s krova kad je policija pokucala na vrata i, evo, to je sve što znam. Malo je čudno za tu količinu. No to je svakodnevica. Ljudi se čude kao da je to nešto što ne znamo i za što već nismo čuli”, kazala je za RTL jedna svjedokinja događaja.

Akcija je potom nastavljen au zagrebačkom naselju Prečko gdje su policajci presreli jedan automobil iz kojeg su izvukli muškarca koji je pružao otpor. N1 piše da je na prednjem vjetrobranskom staklu njegovog automobila naljepnica Sindikata MUP-a, a na retorvizoru visi zastavica s amblemom Hrvatskih obrambenih snaga (HOS).

“Izašao sam na balkon i pio jutarnju kavu. Vidio sam neku akciju preko puta u Lhotkinoj ulici. Stigla su dva kombija s interventnim policajcima. Taj BMW se pokušao okrenuti na zebri, vjerojatno kako bi pobjegao policajcima, no put im je prepriječio drugi policijski auto bez oznaka. Policajci su imali pancirke i bili naoružani automatskim puškama”, opisao je za 24 sata jedan očevidac ovog ranojutarnjeg uhićenja u Prečkom.

Jedna fizioterapeutkinja, koja je dolazila u posjet pacijentici u Lhotkinoj ulici, vidjela je policajce kako odvode mlađeg mršavog muškarca. Pitala je policajce što se događa, a oni su joj samo gestikulirali da bude tiha.

Uhićen odvjetnik sa suđenja ubojicama Ive Pukanića

24 sata također pišu kako je na zagrebačkoj Jačkovini uhićen Karlo Pick, vlasnik tvrtke Peci Bokun d.o.o. u stečaju, koja je imala nekoliko pizzerija u Zagrebu. Njegovi susjedi nisu bili raspoloženi za razgovor s novinarima.

Osim u zapadnom dijelu Zagreba, uhićenja u sklopu iste akcije danas je bilo i u Splitu, na Rabu te u susjednoj BiH, a navodno je zaplijenjeno oko 500 kilograma hibridne marihuane, tzv. skanka. Među uhićenima ima i onih koji nikad ranije nisu bili u sukobu sa zakonom, a 24 sata pišu da je jedan od njih Josip Devčić. Neslužbeno se doznaje da je on osumnjičen zbog planiranja premlaćivanja te da je pripadnik zločinačke organizacije. Vjerojatno najpoznatije ime među uhićenima je Đorđe Vuletić Đoko koji je do 1993. bio policijski službenik u PU zagrebačkoj, a godinu dana nakon izlaska iz službe bio je uhićen zbog iznude.

Uz spomenute Vuletića, Devčića i Picka, 24 sata pišu, pozivajući se na neslužbene informacije, da su uhićeni i Tomislav Sabljo, Goran Vidović, Josip Nikić, Siniša Žalac, a RTL javlja da je među uhićenima i odvjetnik Tomislava Sablje Andrej Ilić, poznat kao odvjetnik jednog od osumnjičenih na suđenju ubojicama Ive Pukanića. Sumnjiči ih se za cijeli niz kaznenih djela iz organiziranog kriminala koji se prelio i preko granice, u BiH, gdje je među uhićenima i jedna granična policajka za koju se sumnja da je pomagala sumnjivcima da drogu prebace u Hrvatsku.

