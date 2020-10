SUTKINJA PORUČILA SOCIJALNOJ RADNICI UBOJICE S LOŠINJA: ‘Slabo mi je od toga. Odgovornost leži na vama i bolesniku’

Nakon što je socijalna radnica izjavila kako nije uspjela doći do Branka Rafajca, sutkinja Ika Šarić ju je prozvala odgovornom za ubojstvo koje je počinio tri tjedna kasnije

U srijedu je nastavljeno suđenje 41-godišnjem Branku Rafajcu zbog ubojstva 16-godišnje djevojke u veljači ove godine na Malom Lošinju. Više svjedoka je dalo svoje iskaze na Županijskom sudu u Rijeci, a najviše se iščekivalo svjedočenje Rafajčeve socijalne radnice. Ona je u sudnici izjavila da joj se 21. siječnja obratila bivša Rafajčeva partnerica, zabrinuta njegovim psihičkim stanjem te je dodala “kako je imala osjećaj da žena nije detaljna u svom iskazu te da im se obrati pismenim putem”.

“Idući dan izašli smo na teren kod Rafajca no nitko nam nije otvorio. Od susjede smo saznali da je on u stanu, ali da ne želi otvoriti pa smo ga nazvali telefonski. Razgovor je bio neugodan i na kraju je on prekinuo. Nekoliko dana kasnije ponovno smo izašli na teren no ni tada nam nije otvorio”, prenosi 24sata iskaz socijalne radnice.

Dodala je i kako joj se obratio i Rafajčev otac, zabrinut zbog uznemirujućeg posta na njegovoj Facebook stranici, zbog čega su obaviješteni policija i obiteljski liječnik, a zapisnik poslan u ministarstvo. No, istaknula je kako se nakon toga ništa nije dogodilo.

Sutkinja Ika Šarić nakon tog iskaza ustvrdila je kako odgovornost za tragediju, osim na ubojici, leži i na socijalnoj radnici. “Pročitala sam sve što ste dostavili i slabo mi je od toga. Optuženikova bivša partnerica, a i roditelji, obratili su vam se u više navrata krajem siječnja, iznijevši zabrinutost jer smatraju da Rafajac nije opasan samo za sebe, već i za okolinu. Također ste bili upoznati da je on još 2018. bio hospitaliziran u psihijatrijskoj ustanovi na Rabu. To što ste izašli na teren i poljubili vrata nije izvid. Izvidom se nešto utvrđuje, pa ako treba i 10 puta izaći na teren. Niste obavili posao kako treba i odgovornost leži na vama i bolesniku”, zaključila je sutkinja Šarić.