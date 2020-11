SUTKINJA OBRAZLOŽILA PRESUDU KAMENIČKOM I OTRILA ŠTO MU JE UZELA KAO OLAKOTNU OKOLNOSTI: ‘Kazna ne smije biti odmazda’

Presuda je izrečena nakon suđenja iza zatvorenih vrata dovršenog u svega sedam dana, budući da je Kamenički priznao krivnju

Danas je na Županijskom sudu u zagrebu sutkinja Irena Kvaternik izrekla nepravomoćnu presudu 23-godišnjem Marinu Kameničkom od četiri i pol godine zatvora zbog prometne nesreće koju je skrivio u kolovozu 2018. godine u Zagrebu, vozeći Mercedes skoro 200 kilometara na sat, a u kojoj se dvije žene smrtno stradale.

Presuda je izrečena nakon suđenja iza zatvorenih vrata dovršenog u svega sedam dana, budući da je Kamenički priznao krivnju.

‘Kazna mora biti poruka, a ne odmazda’

“Kazna mora biti poruka, ali ne smije biti odmazda. Stroža kazna ne bi ublažila tragične posljedice ove nesreće”, kazala je sutkinja Kvaternik u obrazloženju nepravomoćne presude Kameničkom.

Njega se optužnicom teretilo da je 23. kolovoza 2018. u 21.10 sati upravljao mercedesom AMG Ilicom u smjeru zapada. Tada se kretao brzinom od 195 kilometara na sat, iako je bio svjestan da je brzina ograničena na 50 kilometra na sat. Došavši do Ilice 442, zbog prevelike brzine kretanja izgubio je nadzor na upravljačem i udario u rubni kamen te se zarotirao prešavši u drugi smjer. U nekontroliranom kretanju svojim vozilom je udario u opel astru u kojoj je na suvozačkom mjestu sjedila Nadica Hoflinger, koja je preminula do dolaska hitne pomoći. U sudaru je poginula i Laura Stelio koja se nalazila na suvozačkom sjedalu mercedesa, a koju je nakon ispadanja iz vozila udario Renault clio koji se kretao Ilicom u smjeru istoka.

Uzela u obzir niz olakotnih okolnosti

Sutkinja je Kameničkom kao olakotnu okolnost uzela u obzir to što je izrazio kajanje i što je oštećene molio za oprost. Također, uzela je u obzir i činjenice da on ranije nije bio ni prekršajno ni kazneno kažnjavan, te što je u nesreći poginula njegova tadašnja djevojka te što je sada otac četveromjesečnog djeteta.

Kao otegotnu okolnost sutkinja je u obzir uzela način počinjenja djela, jer je Kamenički obijesno i bezobzirno vozio 195 kilometra na sat u naseljenom mjestu gdje je ograničenje 50 kilometra na sat, jer je kršio to ograničenje te što je to u kombinaciji s time da je mlad i neiskusan vozač dovelo do nesreće u kojoj su poginule dvije, a teško je ozlijeđena jedna osoba koja i danas trpi posljedice nesreće.

Večernji list piše da iako se takva kazna čini malom, zapravo ne odudara od sudske prakse. Kada niži sudovi i izreknu kazne od sedam, osam godina za nesreće s više poginulih kojima je kumovala brzina ili alkohol, Vrhovni sud ih u pravilu snizi, što se pokazalo u nekoliko sličnih slučajeva.

