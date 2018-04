SUTKINJA KOJA JE OSUDILA KOMŠIĆA DOBILA POLICIJSKU ZAŠTITU: Policija reagirala nakon što je primijetila da je njegov otac slijedi?

Sudski proces Davidu Komšiću bio je nabijen tenzijama od strane obitelji Komšić koja je imala primjedbe na tijek suđenja, kao i medijske izvještaje.

Sutkinja Sanja Mazalin koja je u ponedjeljak nepravomoćno osudila Davida Komšića na 30 godina zatvora zbog brutalnog ubojstva Kristine Krupljan dobila je policijsku zaštitu. Policija je, kako neslužbeno doznajemo, reagirala, nakon što je u utorak Davidov otac, Ivo Komšić, stigao do zgrade Županijskog suda u Zagrebu svega nekoliko trenutaka nakon sutkinje Mazalin te iz istog pravca iz kojeg je došla i ona. Gotovo kao da ju je slijedio.

Sumnjivo zagledavanje automobila

Nakon što je sutkinja ušla na sud, Ivo Komšić je ostao pred zgradom, te pri tome zagledavao parkirane automobile. Posebno se zadržao kraj jednog koji je i markom i bojom identičan onome što ga koristi sutkinja koja je izrekla presudu njegovom sinu.

Na odluku njezinog vijeća Ivo Komšić reagirao je vrlo burno prozvavši ju da je Davida strogo osudila samo zato što je “dijete iz Bosne”. Nakon toga je demonstrativno izletio iz sudnice, naredviši i ostalim članovima obitelji Komšić da izađu i ne slušaju obrazloženje presude.

David Komšić bio je smanjeno ubrojiv

U tom obrazloženju sutkinja Mazalin detaljno je navela zašto je njezino vijeće odlučilo dosuditi Davidu Komšiću baš 30 godina zbog brutalnog ubojstva djevojke s kojom je godinama bio u vezi i koja je u trenutku kad joj je zadao 88 uboda nožem bila u drugom stanju. Budući da nije iznosio obranu niti se pokajao za ono što je učinio, ni sudsko vijeće ni javnost za sada nisu doznali što je bio okidač za Komšićev bešćutni čin. Tek su vještaci psihijatri utvrdili da je riječ o mladiću koji ima poremećaj ličnosti s narcisoidnim i agresivnim obilježjima, te da je u trenutku napada na Kristinu bio bitno smanjeno ubrojiv.

Njegova obitelj i odvjetnik Veljko Miljević tvrdili su od početka da se David od psihičkih problema liječio u Bosni, no do kobnog 22. veljače 2017. godine kada je ubio Kristinu, obitelj je to zbog srama tajila.

Obavijesni razgovor

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu ocijenilo je u ponedjeljak kako je unatoč tome David Komšić bio svjestan što radi kada je Kristini zadavao brojne ubode nožem.

Očito neslaganje Davidovog oca sa sudskom odlukom kulminiralo je u utorak kada se sumnjivo dugo zadržavao kraj automobila kakvog vozi sutkinja Mazalin. Sve nadležne službe ocijenile su kako se na to mora odmah reagirati, pa je Ivo Komšić završio na obavijesnom razgovoru. Međutim, nakon ispitivanja je pušten jer nije utvrđeno da je počinio kazneno djelo.

Ipak, sutkinja Mazalin i njezina obitelj bit će, nakon ovoga, pod zaštitom policije.