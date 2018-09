SUSJEDU JE NA POLJU RAZBIO LUBANJU I SAD MORA U ZATVOR: Razlog njihove svađe zbilja je nevjerojatan

Do incidenta je došlo na oranici, a izravan povod napadu bilo je to što je tog dana Nino na polju u Močilskom odvojku u Koprivnici svoju granu srušio na Stjepanovu zemlju

Višegodišnji loši susjedski odnosi Koprivničanaca Nine F. (38) i Stjepana M. (75) kulminirali su početkom svibnja kada je mlađi muškarac granom starcu slomio lubanju. Do incidenta je došlo na oranici, a izravan povod napadu bilo je to što je tog dana Nino na polju u Močilskom odvojku u Koprivnici svoju granu srušio na Stjepanovu zemlju.

Kako piše Podravski.hr, ova dvojica su se tada kratko, ali žestoko posvađala nakon čega je započeo fizički obračun.

Stjepan je najprije zamahnuo na Ninu granom koju je ovaj netom prije srušio. Nino se obranio lijevom rukom i zatim uzeo tu granu i kad se Stjepan sagnuo tražeći novu granu u želji nastavka sukoba, udario ga snažno po glavi.

Starac je zadobio prijelom zatiljne kosti lubanje s krvarenjem ispod moždanih ovojnica i nagnječenjem mozga, a bio je i u umjetno izazvanoj komi.

Jučer je u ovom slučaju presudu donio varaždinski Županijski sud koji je Ninu proglasio krivim. Osuđen je na dvije godine zatvora, no sudac Igor Pavlic primijenio je djelomičnu uvjetnu osudu tako da će Nino šest mjeseci provesti bezuvjetno u zatvoru, dok će ostatak kazne biti na slobodi.

U roku od tri godine ne smije počiniti novo kazneno djelo, javlja Podravski.hr.