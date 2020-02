SUSJEDI OTKRILI DETALJE O BJEGUNCU IZ ŠIBENSKOG ZATVORA: ‘On je dobar, ali je malo zastranio. Prije nego je pobjegao, posjetila ga je majka’

Njegov bratić i susjed, Tomislav Vrkić, tvrdi da je Ante u djetinjstvu bio iznimno razigrano dijete

Ante Vrkić (40) prekjučer je pobjegao iz šibenskog zatvora. Zatvorenik koji je radio u kuhinji izašao je do kontejnera kako bi bacio smeće. U ćeliju se nije vratio već je preskočio zid i udaljio se u nepoznatom smjeru.

Od srijede pa do danas policija intenzivno tragaju za zatvorenikom koji je u trenutku bijega bio odjeven u bijelu majicu kratkih rukava te bijele hlače. Vrkić je visok 185 centimetara, ovalnog je lica, crne kose te srednje razvijene tjelesne građe.

‘Ne mogu vjerovati da je pobjegao’

Ante Vrkić rođen je u Zadru, a dobar dio života proveo je u obiteljskoj kući u Obrovcu. Stanovnici Obrovca kao i Vrkićevi susjedi za njega nemaju puno toga lošega za reći. Kažu kako je riječ o nestašnom i znatiželjnom dečku koji je “malo zastranio”. Njegov bratić i susjed, Tomislav Vrkić, tvrdi da je Ante u djetinjstvu bio iznimno razigrano dijete.

“Naš Ante je uvijek šetao tu po selu. Svi su ga znali. Bio je baš vražičak, volio je radit dišpete. Ali to su vam one klasične psine razigranog djeteta koje na ulici igra nogomet, vozi mopede…”, ispričao je Tomislav za Večernji list.

“Ne mogu vjerovati da je pobjegao, ništa nije upućivalo na takav ishod. Uopće nemam ideju gdje bi mogao biti, moguće da će se doći javiti majci”, tvrdi Vrkić napominjući kako njegov bratić nije agresivna i opasna osoba. Inače, Vrkićeva majka u obiteljskoj kući u Obrovcu živi sama. Ostala je bez muža prije nekog vremena, a mještani nam kažu kako je upravo Vrkićev kriminal rezultirao stresom i bolestima kod vlastitog mu oca koji se s njegovim načinom života nikako nije mogao nositi. U razgovoru s mještanima saznali smo i još jednu prilično znakovitu činjenicu.

Majka svake srijede ide u Šibenik

Kako svjedoče susjedi, čini se kako je Vrkićeva majka neposredno prije sinovog bijega bila u šibenskom zatvoru.

“Ona već dulje vrijeme svake srijede ide u Šibenik u posjetu sinu. Svi u mjestu to znaju, ona to niti ne krije. Ante i majka dosta su povezani, a tako je bilo još dok je on išao u školu. Cijeli život pravdala ga je pred ocem, davala mu novac i često pokrivala njegove dugove i razno razne repove”, pričaju Obrovčani.

Inače, o Anti Vrkiću se u rubrikama crne kronike počelo pisati još 2017. Tada je kao 37-godišnjak bio osuđen zajedno s partnerom u zločinu na bezuvjetnu zatvorsku kaznu zbog niza provalnih krađa goriva, ribarske opreme, kućanskih aparata, dijelova automobila i tehnike na širem zadarskom području.