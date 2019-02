SUSJED U SUZAMA OPISAO JEZIVI DOGAĐAJ: ‘Bili su u lokvama krvi, svi ranjeni, ja sam uzeo malog…’

Jezive prizore na Pagu, nakon što je Josip Rođak pobacao svoju djecu s prvog kata, prvi su vidjeli njegovi susjedi. Jedan od njih prepričavajući kako je to izledao nije mogao suspregnuti suze

Strahovit plač tri djevojčice i dječaka, koje je otac Josip Rođak bacio s prvog kata kuće i visine od šest metara na kameni pločnik, prvi su čula dva susjeda koji su priskočili u pomoć Jedan od njih je 85-godišnji Bernard Maričević koji je jezivu scenu opisao za HRT.

“Ja sam mislio da su pale hlače. Kad tamo, a one padaju… To je bilo urlikanje… skočio je susjed, mesar, on je došao i govorio brzo, brzo, brzo… mi tu vidimo već krvi lokve, svi ranjeni, jednoj maloj se stislo oko, tu ju je udarilo i tako… spavale su, u pidžami su jadni bili… ja sam zgrabio maloga”, govorio je 85-godišnji susjed za HRT, te potom počeo plakati.

Poslije je novinarima rekao da je dvije i pol godine starog dječaka odnio kod sebe i pokrio ga dekicom. Bojali su ih se, dodao je, i podizati jer nisu znali kolike su točno ozljede.

Dječak na operaciji

Prema posljednjim informacijama portala Zadarski.hr, dječačić kojeg je Maričević uzeo trenutno je na operaciji u bolnici u Zadru. Inače, iz bolnice se ranije doznalo kako je dvoje djece teško ozlijeđeno, a dvoje lakše.

Stavičan događaj odvio se jutros nešto prije sedam sati, a prvu pomoć djeci ukazali su djelatnici Hitne pomoći iz Novalje i Paga. Uz dječaka od dvije i pol godine, riječ je o tri djevojčicem starosti pet, sedam i osam godina. Događaju navodno nije prethodila nikakva obiteljska svađa.