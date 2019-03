SUPRUŽNICI ZARADILI KAZNE: Svađa je započela s ‘Ne beri mi salatu, đubre jedno’, a završila s ‘Krepaj gaduro’ i udarcem u glavu

Supružnici su se posvađali i fizički sukobili zbog glavice salate iz vrta. Oan je osuđena na sedam dana uvjetnog zatvora jer je vrijeđala muža, odgurnula ga i pokušala udariti metalnom stolicom, dok bi on za nanošenja tjelesne ozljede supruzi mogao biti osuđen i na kaznu do tri godine zatvora

Katica (70) i Jurica (72) supružnici iz okolice Varaždina završili su pred sudom zbog slučaja nasilja u obitelji koje se dogodilo prošle godine, a započelo je bizarnom svađom oko glavice zelene salate iz vrta. On je zaradio kaznenu prijavu i optužnicu za udaranje i ozljeđivanje svoje supruge, a ona je zaradila prekršajnu prijavu zbog nasilničkog ponašanja.

Podravski.hr piše kako je Katica, inače umirovljena profesorica, proglašena krivom i osuđena na sedam dana uvjetnog zatvora jer je svome suprugu Jurici rekla: “Ne uzimaj salatu na mom dijelu vrta, đubre jedno” te ga uhvatila za ruku i odgurnula, a zdjelu salate, koja je bila povod svađi, bacila na pod. Usto je bezuspješno pokušala udariti muža metalnim stolcem u glavu. On je pak optužen da je ženu istukao.

Nije joj psovao mater prije nego poslije

Jurica je na sudu objašnjavao da je tog dana sa zdjelom otišao u vrt ubrati salatu za ručak.

“Katica je došla za mnom i gurnula me tako da sam pao. Laže da sam joj prije toga govorio “‘je*o ti bog mater, gaduro, krepaj”. Govorio sam joj to, ali poslije u kuhinji kad je na mene nasrnula stolcem. Kad je došla na vrt, zaprijetila mi je da ne smijem uzimati salatu na njezinom dijelu vrta pa mi je rekla “ubojico, đubre jedno”. Poslije sam u kući mirno čistio svoju salatu kad je ona dojurila, iščupala mi zdjelu iz ruku i razbacala po kuhinji i dvorištu”, ispričao je Jurica.

Katica je, naravno, imala svoje viđenje ove nasilne obiteljske situacije. Kazala je kako je dan ranije na dijelu vrta rasadila salatu, a spornoga dana nije kuhala jer sina nije bilo kod kuće, pa je ručak kuhao Jurica.

“Udario me šakom u glavu pa sam pala na radijator”

“Uzeo je zdjelu i nož i krenuo na vrt po salatu. Došla sam za njim i rekla da ne reže salatu jer sam je jučer rasadila. No, on je i dalje rezao. Kako je bio sagnut, rukom sam ga primila za rame, ali ga nisam odgurnula, pa gdje bih to mogla. Ali, on je mene potom tako udario da sam pala na jagode. Bila sam jedno vrijeme ošamućena. Kad sam došla k sebi, ušla sam u kuhinju i samo uzela malo salate rukom iz te zdjele i bacila je kroz vrata van. A on mi je psovao mater, govorio “gaduro, krepaj”, udario šakom u glavu tako da sam pala na radijator. Nije točno da sam ga napala stolicom, pa ja tu metalnu stolicu ne mogu ni dići”, kazala je Katica.

Policijski službenik koji je došao na mjesto obračuna i potom ispitao osumnjičene kaže da je “zatekao nekakvu razbacanu salatu na podu u kuhinji i na dvorištu”. Također je rekao da su i muž i žena bili psihički uznemireni. Jurica bi za kazneno djelo nanošenja tjelesne ozljede supruzi mogao biti osuđen na kaznu i do tri godine zatvora.