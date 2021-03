SUPRUGA UHIĆENOG KRIJUMČARA KOKAINA: ‘Istina je u oku promatrača! Ali, najviše me vrijeđa činjenica da osoba poput nje…’

‘Ono što me najviše vrijeđa jest činjenica da jedna osoba poput Radmile Vojnović ima pravo sustavno zlostavljati jednu obitelj bez ikakvog pravnog uporišta’

Dan nakon što je policija otkrila kako je razbila veliki narkolanac u dolini Neretve, na vidjelo izlaze novi detalji. Među trojicom uhićenih je i poduzetnik otprije poznat policiji, Oliver Čokara, koji je pao s dvojicom radnika Luke Ploče, od kojih je jedan Anđelko Oršulić bio na listi HDZ-a na izborima za Mjesni odbor Komina.

Supruga Olivera Čokare, Lovela Čokara, javila se RTL-u jer ne želi da se njezinog supruga razvlači po medijima, kako kaže, radi nečijih osobnih interesa. Pri tome je ustvrdila da je “istina u oku promatrača” te da ljudi loših namjera pokušavaju diskreditirati Olivera.

Tvrdi da je Radmila ta koja zlostavlja

“Željela sam vam dati svoju izjavu iz razloga što ne želim da se mog supruga razvlači po medijima radi nečijih osobnih interesa. Trenutni slučaj ne smijem previše komentirati jer je u postupku istrage, ali ono što mogu reći da je istina u oku promatrača. Nažalost, okruženi smo ljudima loših namjera koji na svaki način pokušavaju diskreditirati mog supruga.

Nadalje, ono što me najviše vrijeđa jest činjenica da jedna osoba poput Radmile Vojnović ima pravo sustavno zlostavljati jednu obitelj bez ikakvog pravnog uporišta. Zanimljivo je da je isto tako upravo ona došla do informacija vezanih uz slučaj mog supruga te iste dala u medije. Gospođa je inače bila zaštićeni stanar zgrade u Držićevoj 9 koju smo kupili. Dakle, stanovala je tamo bespravno. Isplatili smo svim stanarima pozamašne svote novca, za što naravno imamo svu dokumentaciju, a nekima smo plaćali drugi smještaj do smrti.

No nažalost, iako prvobitno zadovoljna, gospođa Vojnović je iz nepoznatih nam razloga postala ogorčena, te je krenulo zlostavljanje od strane iste. Naravno da nije štedjela riječi ni kada su u pitanju naša djeca, moj sin i kćer, moja majka i ja, što mi je još jedna zanimljiva činjenica jer iza dotične stoji organizacija B.A.B.E. čija glavna djelatnost je upravo promicanje i zaštita ženskih ljudskih prava. Jedina osoba koja je u cijelom slučaju kršila nečija prava je upravo Radmila Vojnović. Sramota. Naravno sve prijetnje i pozivi su proslijeđeni policiji, no gospođa ne posustaje.

Htjela bih još samo nadodati da ne želim da se moje misli izvlače iz konteksta nego ako ste vec željeli izjavu prenesite ju u cijelosti. Budite opet svijetlonoše u tami a ne žuta štampa”, poručila je na kraju Lovela Čokara.

