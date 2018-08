SUPRUGA MUŠKARCA KOJEG SU KOD RIJEKE PREMLATILI POLICAJCI: ‘Tukli su ga dok nije izgubio svijest, glavom su mu udarali o tlo’

Od pogrešnog parkiranja do ozbiljnih ozljeda – tako je izgledao put 35-godišnjaka na jednom subotnjem slavlju kraj Rijeke.

35-godišnji muškarac u subotu je završio u bolnici s teškim ozljedama koje su mu nanijeli policijski službenici prilikom postupanja zbog pogrešnog parkiranja. U policiji su rekli kako je muškarac narušavao javni red i mir te odbijao naredbe policijskih službenika i pružao fizički otpor zbog čega su bila upotrebljena sredstva fizičke prisile.

No, supruga 35-godišnjaka iz okolice Rijeke, pred čijim se očima sve to odvijalo, ima drugu priču. Kaže kako se njen suprug nije opirao niti je bio pijan kao što se navodi.

Njih dvoje su, u subotu, sa svojim desetogodišnjim sinom sudjelovali na domjenku ispred vatrogasnog doma u Klani. ‘Auto smo parkirali na prostoru gdje se održava sajam, nadomak pomoćnog igrališta. Nikome nije smetao, do nas je bilo parkirano policijsko vozilo. Nikoga nismo autom zatvorili, bilo je tu mjesta za još nekoliko auta. Kako je moj desetogodišnji sin prvi pojeo otišao se igrati s drugom djecom, vratio se u jednom trenutku i rekao da je policija rekla da naš auto smeta. Sin se nakon što nas je obavijestio, vratio igrati, a mi krenuli prema autu’, govori za Novi list supruga ozlijeđenog muškarca.

Njen suprug je, kaže, prvo pitao policajca zašto mora preparkirati auto kad nikome ne smeta nakon čega je policijski službenik od njega tražio dokumente na uvid.

‘U tom trenutku policajac otvara vrata policijskog automobila, a suprug mu skreće pažnju da pripazi kako otvara vrata, da ne ogrebe naš auto s obzirom na to da su bili jedan do drugog parkirani. Policajac ponovo traži dokumente, a suprug govori da auto glasi na mene i pita ga koje dokumente želi, osobnu, vozačku ili prometnu dozvolu’, nastavlja priču.

Kad je 35-godišnjak posegnuo u džep po dokumente, dva su ga policajca uhvatila za ruke, a potom im se pridružio i treću te su 35-godišnjaka odvukli nekoliko metara dalje.

‘Stavili su mu ruke na leđa, stavili lisice i bacili na pod. Glavom su mu udarali o tlo, počeli tući i gušiti, nisam sigurna koliko ih je čučalo oko njega, a koliko njih stajalo, no odmah se pojavila interventna policija, napravili su polukrug da se nitko ne može približiti. Gledaju djeca, sin histerično plače, počeli su se okupljati ljudi. Uspjela sam odvući sina do prijateljice, do klupe gdje smo samo nekoliko trenutaka prije svi zajedno sjedili, a sve kako ne bi gledao sukob’, ispričala je potresena žena za Novi list.

Nije ništa pio

Njen brat, pak, dodaje, kako su njenog supruga tukli desetak minuta, dok nije izgubio svijest.

‘Ubacili su ga takvog u maricu, suprug mi je u bolnici rekao da su ga tijekom puta polijevali vodom da se probudi, pokušavali dignuti na noge, ali im to nije uspijevalo. Rekao mi je da su se vozili i u jednom trenutku stali kako bi provjerili u kakvom je stanju, nazvali postaju s pitanjem: ‘Gdje s njim?’ Suprug je čuo da su zvali Hitnu koja ga je preuzela, ali ne zna gdje, jer do policijske postaje nije stigao, već odmah na Hitni trakt. Policajci su rekli Hitnoj koja ga je preuzela: ‘Pijan je i razbio je glavu.’ No, suprug te večeri nije ništa pio’, kaže gospođa.

Policija i dalje stoji iza svojih tvrdnji o narušavanju reda i mira te pružanju fitičkog otpora zbog kojeg su morali upotrijebiti prisilu. No, čini se da čovjek, koji je zbog te prisile bio u nesvijesti, ipak ima određeno sjećanje na ono što se dogodilo pa valja pričekati kako će riječka policija na to odgovoriti.

