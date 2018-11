SUPRUG BIVŠE MISICE OPTUŽEN ZA POKUŠAJ PLJAČKE: ‘Nudio mi je 2000 eura da mu sredim prigušivač za pištolj’

‘Tražio je od mene da mu napravim prigušivač za pištolj od filtera za ulje jer je on to gledao na Youtubeu i za to mi je ponudio 2000 eura. Rekao sam mu da mu ja to ne mogu napraviti i dao sam mu kontakt od jednog tokara’, ispričao je svjedok na suđenju Ivici Đoli kojeg se tereti za pokušaj razbojstva

Na suđenju Ivici Đoli, 40-godišnjem bivšem vlasniku malonogometnog kluba i bivšem suprugu misice Ivane Đolo, koji je optužen za pokušaj razbojstva mjenjačnice na Malešnici u svibnju ove godine, svjedočio je njegov susjed Hrvoje M.

Stavši pred sica Ivana Turudića svjedok je kazao: “Tražio je od mene da mu napravim prigušivač za pištolj od filtera za ulje jer je on to gledao na Youtubeu i za to mi je ponudio 2000 eura. Rekao sam mu da mu ja to ne mogu napraviti i dao sam mu kontakt od jednog tokara.”

Pištolj i razbojstvo

Đolo je usmjerio pištolj u vlasnika mjenjačnice Matu Lekića, koji je počeo vikati “Ubit će me! Ubit će me!” zbog čega je otišao bez plijena. Ipak, njegov lik snimile su nadzorne kamere.

Svjedok je također kazao kako mu je Đolo rekao da mu pištolj treba jer mora zastrašiti nekog u Bugarskoj, a potom ga je ostavio kod njega u garaži. “Jedan dan je nazvala njegova žena i rekla da se makne ono što je Ivica ostavio kod mene jer će doći policija na pretres. Nazvao sam odvjetnicu, a onda i jednog prijatelja koji je inspektor u policiji i on mi je savjetovao da nazovem 112. To sam i učinio i kad je došla policija, predao sam im pištolj”, ispričao je Hrvoje M.

Pred sudom je, piše Jutarnji list, svjedočio i Predrag G. koji je Đolu spornog dana dva puta vozio do mjenjačnice. Tvrdio je kako ne zna zbog čega ga je vozio, ali da je po Đolinoj zamolbi nadgledao iz kafića prekoputa mjenjačnice događa li se nešto neobično.

Izbor mjenjačnice

Posljednji je ispitan poduzetnik Stipe Ivanković Lijanović, koji je i spojio Đolu s vlasnikom mjenjačnice, inače svojim rođakom.

“On me pitao imam li nekog tko ima mjenjačnicu, da je čovjek od povjerenja kad treba promijeniti veću svotu novca. I ja sam njega odveo k Mati s kojim je on razgovarao o razmjeni novca”, ispričao je Ivanković Lijanović. Na pitanje o kolikim je iznosima bila riječ, Ivanković Lijanović je raširivši ruke rekao: “S Đolom kad pričate o novcu to su vam svote od milijardu do pet milijardi eura.”