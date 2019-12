SUĐENJE ŽUPANU NASILNIKU MOGLI BI VRATITI NA POČETAK: Razlog? Sudac koji vodi slučaj mogao bi dobiti unaprjeđenje

Sudac Slaven Vidmar ima velike šanse biti imenovan sucem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, zbog čega bi proces protiv Alojza Tomaševića mogao krenuti ispočetka

Suđenje požeškom županu i bivšem HDZ-ovcu Alojzu Tomaševiću, koji je zbog premlaćivanja supruge prije skoro dvije godine zaradio optužnicu, moglo bi početi iznova. Naime, suca Općinskoga suda u Slavonskom Brodu koji vodi ovaj slučaj, Slavena Vidmara, Državno sudbeno vijeće bi moglo u četvrtak izabrati za suca Županijskog suda u istom gradu.

Na natječaju se biraju tri suca, a Vidmar ima najviše šansi za odabir. Ako on postane novi sudac Županijskog suda, proces protiv Tomaševića se vraća na početak s novim sucem, piše Jutarnji. Prvo ročište pod Vidmarovim vodstvom u ovom je slučaju održano u listopadu 2018., a presuda još nije donesena, premda su predmeti obiteljskog nasilja hitne naravi.

Godinama joj prijetio i udarao je

Optužnica tereti Tomaševića da je od listopada 2015. do 2. listopada 2017. godine nekoliko puta omalovažavao suprugu Maru, prijetio joj, davio je i šamarao. Kad ga je prijavila, policiji je rekla da ju je tukao rukama po glavi, hvatao je za vrat i nadlaktice i onda je rukama i nogama odgurnuo, zbog čega je pala i lakše se ozlijedila. Prema njenom iskazu, u trenutku napada su bili sami u kući, pa svjedoka nema, no postoji medicinska dokumentacija koja dokazuje ozljede.

Mara Tomašević je na suđenju rekla kako je suprugovo nasilje trpjela godinama. “Razbijao mi je oko, gurao me u trudnoći pred roditeljima, braćom… Čak me htio pogaziti i autom. Dizao je nož na mene, prijetio da će me zaklati, psovao. Svemu je uzrok njegov preljub. Žena s kojom je bio grebala me po licu i rukama dok me on držao”, svjedočila je supruga Alojza Tomaševića, koja je u siječnju odustala od optužnice, ali je u međuvremenu DORH preuzeo optužnicu pa je suđenje nastavljeno.

Tomašević je nastojao otegnuti suđenje tražeći novo medicinsko vještačenje, ispitivanje djece koja nisu svjedočila napadima, zatvaranje suđenja za javnost. Uz to, često nije ni bio prisutan na raspravama. Tvrdi kako je nevin i da je njegova supruga izmanipulirana.

Mailovi Plenkoviću

Njegova je supruga zbog toga čak i slala mailove premijeru Andreju Plenkoviću, koji je, nakon što je sve dospjelo u javnost, priznao kako mailove “nisu prinijeli njegovoj pažnji.” No, svejedno je raspustio županijsku organizaciju HDZ-a u Požegi te zatražio ostavku Tomaševića na mjestu župana, što je ovaj odbio. Zbog toga je isključen iz stranke.

Suđenje Alojzu Tomaševiću moglo bi tako doživjeti istu sudbinu kao i suđenje Branimiru Glavašu na Županijskom sudu u Zagrebu. Suđenje zbog optužnice za ratne zločine u Osijeku moglo bi biti vraćeno na početak, jer je predsjednica sudskog vijeća Tanja Pavelin Borzić imenovana sutkinjom Visokog kaznenog suda. Na tu funkciju odlazi u siječnju i ako dotad ne donese presudu, suđenje kreće iznova.