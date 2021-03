SUĐENJE U AFERI BANKOMAT ODGOĐENO IZ BIZARNOG RAZLOGA: ‘Branitelj mi je poklopio telefonsku slušalicu…’

Zbog bolesti izabranog odvjetnika optuženika Slavka Čolaka i njegove manjkave komunikacije s braniteljem po službenoj dužnosti ponovno je otkazano ročište u aferi Bankomat

Zbog bolesti izabranog odvjetnika i nemogućnosti komunikacije optuženika Slavka Čolaka s braniteljem po službenoj dužnosti, u utorak je na zagrebačkom Županijskom sudu ponovno odgođeno suđenje u aferi Bankomat za štetu od 255 milijuna HPB-u na rizičnim kreditima koji nisu vraćeni banci. Čolakov izabrani branitelj Velimir Došen ispričao je nedolazak na raspravu samoizolacijom zbog koronavirusa, dok je Čolak za branitelja koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti Dobrišu Rubesa naveo kako s njim nije mogao ostvariti kontakt.

“Branitelj po službenoj dužnosti nije izvršio uvid u spis kazavši kako mu za to treba dva do tri mjeseca, a on ne zna ni koliko je optuženika u postupku. Uz to, poklopio mi je telefonsku slušalicu pa s njim nije moguće ostvariti kontakt”, kazao je Čolak.

Čolakovo otkazivanje punomoći bio je razlog i odgodi prošle rasprave početkom veljače nakon koje je sudac Vjeran Blažeković donio odluku da se Čolaku dodijeli branitelj po službenoj dužnosti kojem je dao mjesec i pol dana kako bi se upoznao s opsežnim spisom u aferi Bankomat.

Oštetili jedinu državnu komercijalnu banku

U tom slučaju optuženi su čelnici Hrvatske poštanske banke Josip Protega, Mario Kirinić i Ivan Sladonja te poduzetnici Svetimir Gadža, Oliver Beidenegl, Ivan Galić, Slaven Čolak, Boris Šimunić i Davor Čilić kojima su šefovi HPB-a, prema optužnici, kao povlaštenim klijentima banke davali rizične kredite.

Istraga protiv bivšeg šefa te državne banke Josipa Protege i ostalih suoptuženika pokrenuta je još krajem 2009. a optužnica je potvrđena u veljači 2013. nakon što je prethodno u dva navrata, u studenom 2010. i ožujku 2012. vraćana tužiteljstvu na doradu. Protegu, bivšeg člana uprave banke Ivana Sladonju, bivšeg financijskog direktora Marijana Kirinića te osmoricu navodno povlaštenih klijenata tereti se da su od 2005. do 2009. oštetili HPB za najmanje 255 milijuna kuna jer su davali, odnosno primali visokorizične kredite koji nisu vraćeni banci.

Pranje novca zlouporabe i kriminalno udruživanje

Optužene čelnike banke tereti se i za dodatnu štetu od 26 milijuna kuna zbog isplate menadžerskih bonusa, od čega su međusobno navodno podijelili više od 13 milijuna kuna. Taj novac su, tvrdi se u optužnici, isplaćivali na temelju lažno prikazane dobiti u poslovanju. Osim za udruživanje, optužene se tereti za zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na te zlouporabe, a jednog od klijenata banke i za pranje novca.

Obrana od početka tvrdi da optuženi nisu počinili nikakvo kazneno djelo te da je riječ o klasičnom građansko-pravnom odnosu između klijenata i banke koja je, suprotno optužbama Uskoka, osigurala naplatu svojih potraživanja. Sladonjin branitelj Branko Šerić ranije je izrazio mišljenje da će “cijeli slučaj okončati po modelu tresla se brda, rodio se miš”.