SUĐENJE BRANITELJIMA ZBOG NAPADA NA POLICAJCE: ‘Pozvani smo da probijemo policijski kordon, ograda se urušila…’

Neprijavljeni prosvjed branitelja “šatoraša” iz Savske 66 potkraj svibnja 2015. godine na Markovom trgu u Zagrebu eskalirao je u sukob s policajcima, a četvoricu prosvjednika koštao je kaznenih prijava zbog napada na službene osobe

Dva dana potkraj svibnja 2015. godine trajala je drama na Trgu svetog Marka u Zagrebu kada je skupina branitelja, kolokvijalno prozvana “šatorašima”, koja je tada već mjesecima prosvjedovala ispred Ministarstva branitelja u Savskoj 66 došla prosvjedovati pred Banske dvore u kojima je tada stolovala Vada na čelu sa Zoranom Milanovićem.

Prosvjed 28. svibnja, silom prilika produžen do sljedećeg dana, bio je neprijavljen zbog čega je 29. svibnja došlo do sukoba branitelja i policajaca koji su osiguravali Trg svetog Marka nakon što su se večer prije prosvjednici sklonili u tamošnju crkvu. Taj prosvjed i sukob s policijom na koncu je četvoricu prosvjednika koštao kaznenih prijava zbog kršenja zakona prema službenim osobama.

Policajac više puta udaren u glavu

Jedan od njih, 45-godišnji Denis Zelenika prihvatio je kazneni nalog od šest mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje, dok su Ivica Glavota (56), Ilija Vučemilović Šimunović (49) i Stipo Renić (52) završili su na optuženičkoj klupi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, piše Jutarnji list. Nijedan od njih ne smatra se krivim, ali tužiteljstvo, pozivajući se na televizijske i policijske snimke te fotografije fotoreportera koji su tog dana snimali događaje na Markovom trgu, smatra da su četvorica odgovorna za napad na policiju.

Dvojica policajaca, Ivan M. i Luka K., kazali su u sudnici da im je toga dana, u jednom trenutku, zapovijeđeno da privedu osobu koja je probila policijski koridor.

Radilo se o Miljenku Kolobariću, predsjedniku osječke HVIDRA-e i Udruge ratnih veterana 3. brigade ZNG-a, koji je tada došao u Zagreb podržati nekadašnje suborce.

Dok su ga, držeći pod rukama, privodili prema službenom vozilu ispred zgrade Sabora, Glavota je “svojom desnom rukom nasilno gurao policajca Ivana M., nakon čega je s obje ruke obuhvatio Kolobarića s ciljem da ga “iščupa” iz policijskih ruku. U isto vrijeme, prema optužnici, Zelenika je s leđa prišao policajcu Luki K. kojega je uhvatio za tijelo te ga s još jednom nepoznatom osobom odgurao i “pribio” na zid zgrade Sabora sve dok se Kolobarić nije uspio izmigoljiti i pobjeći”, rečeno je na sudu, kako prenosi Jutarnji list.

U tom naguravanju Glavota, Vučemilović-Šimunović i Renić su policajca Ivana M. povlačili za tijelo i zaštitnu opremu, a jedan neidentificirani branitelj više puta ga je udario u glavu, dok ga je drugi uhvatio za vizir kacige i povlačio unatrag.

Pola grada zezalo Kolobarića

“Pozvani smo da probamo probiti policijski koridor i da dođemo do crkve Sv. Marka. Došavši do jedne uličice, naišli smo na kordon policije. Oko mene su bili prosvjednici koji su vlastitim tijelima pokušali probiti ogradu. Nisu uspijevali, ali ja sam se probio. Ograda se srušila, a ispod nje je pao jedan prosvjednik. Pomogao sam mu ustati te nastavio dalje no dva policajca su me ćopila za nadlaktice. Vikao sam ‘Upomoć!’ pa su ljudi iz mase pritekli mi u pomoć. Osobno nisam vidio tko mi pomaže. Pobjegao sam u crkvu gdje sam Glogoškom i Deuru (Đuro i Ante – dvojica vođa prosvjeda u Savskoj 66, nap.a.) rekao da je sramota da se na takav način rješavaju problemi”, kazao je Kolobarić na sudu.

On tvrdi da nije vidio napad na policajce, a da nije pomogao jednom prosvjedniku koji je pao, kaže, policajci ga ne bi uhvatili.

“Meni je sve poslije bilo smiješno. Pola grada me zezalo kako to da su samo mene policajci uhvatili”, dodao je.

Nakon što ga je sudac upozorio na oprečne tvrdnje (išao je na Markov trg probiti kordon policije, da bi potom događaje nazvao sramotnima) Kolobarić je rekao da mu je “pao tlak kad je vidio stanje u crkvi u koju su se sklonili invalidi u nehumanim uvjetima i bez lijekova”.

Tihomir Treščec kazao je, pak, da je policija “bila previše nabrijana”, ali da prosvjednicima nije bila namjera ozlijediti policajce.