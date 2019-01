JEZIVA PRIČA SA ZAGREBAČKOG JARUNA: Majku tjednima držao zatočenu u stanu, brutalno je tukao i zabadao joj prste u oči

Zlostavljana žena, koja je nakon izlaska iz bolnice smještena u sigurnu kuću, odbila je zakonsku mogućnost da ne svjedoči protiv sina. U sudnici je opisala što je prethodilo zlostavljanju koje je pretrpjela

Tridesetogodišnjaku iz Zagreba, inače oboljelom od paranoidne shizofrenije, koji je prošle godine majci protupravno oduzeo slobodu te joj nanio teške tjelesne ozljede, sud je u skladu sa Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama odredio šest mjeseci prisilnog smještaja u nadležnoj instituciji.

On je, prema optužnici, u razdoblju od 10. lipnja do 27. srpnja prošle godine, majku držao zatočenu u unajmljenom stanu na zagrebačkom Jarunu te je svakodnevno tukao šakama po cijelom tijelu zadavši joj niz krvnih podljeva i otoka oba oka, oguljotine vjeđa i ušne školjke, podljeve lica te nadlaktica i podlaktica, ozljede donjeg dijela trbuha, a od udaraca je zabilježena prisutnost zraka u prsištu, rasklimani su joj gornji sjekutići te joj je slomljeno 14 rebara i četiri kralješka. Osim toga, onemogućavao joj je da se pomiče i brani, zabranjivao joj da plače te ju je vrijeđao na nacionalnoj osnovi.

“Ovdje ćeš umrijeti, najbolje ti je da umreš”

Prema pisanju Jutarnjeg lista, zlostavljana žena, inače umirovljena pravnica podrijetlom iz BiH, koja je nakon izlaska iz bolnice smještena u sigurnu kuću, odbila je zakonsku mogućnost da ne svjedoči protiv sina. U sudnici je opisala što je prethodilo zlostavljanju koje je pretrpjela.

“Nakon smrti supruga 2014. kod sina sam primijetila nagle promjene u ponašanju. Pokazivao je veliki strah i nervozu. Govorio mi je da će nas susjed, koji je tada živio iznad nas, politi nečim opasnim. Zbog problema u glavi tražio je da zalijepimo prozore i ne otvaramo ih. U posjet nam je dolazio nećak, da bi mi sin rekao da ga je nećak zlostavljao dok je imao osam godina. Nikome od nas to tada nije rekao. Otišla sam sa sinom u MUP to prijaviti, ali je nastupila zastara. Odvela sam ga i liječniku. Počeo je koristiti neke lijekove od kojih mu se puno spavalo. Mislila sam da će mu premještaj u Zagreb pomoći”, kazala je žena dodavši da je nakon njihova dolaska u Zagreb – njegova agresivnost samo napredovala.

Opisujući torture koje je prošla, kazala je kako ju je sin udarao i gurao joj prste u oči te joj govorio da to izdrži jer se on tako ponaša zbog nervoze.

“Ali bilo je sve gore, glava mi je bila stalno u modricama. Sjećam se kad me nogama udario po rebrima i grudima pa nisam mogla ni disati. Od 10. lipnja do 27. srpnja bila sam zaključana u boravku, a kad bi izlazio, zabranio mi je da vičem. Često mi je govorio: ‘Nećeš odavde, mama, nikad izaći. Ovdje ćeš umrijeti, najbolje ti je da umreš’. Njegovo najveće nezadovoljstvo je činjenica da nisam mogla dobiti domovnicu. I nikad mi nije rekao da je gay. Usred razgovora bi mi znao reći: “Evo, gledaj, sad me netko polio. Sav sam mokar”, iako nikoga nije bilo osim nas dvoje”, kazala je nesretna žena.

Branio se šutnjom, ali je jecajući zatražio majčin oprost

Lani, 27. srpnja ujutro, pronašla je skriveni ključ od stana. Izašla je na ulicu odjevena samo u spavaćicu te zapomagala. Susjedi su joj priskočili u pomoć i pozvali Hitnu pomoć, piše Jutarnji list.

Njezin sin u sudnici se branio šutnjom. Tek je u jednom trenutku, jecajući, zatražio da mu oprosti što je ona, također u suzama, učinila. U svojem iskazu danom tužiteljstvu, on je, pak, odbacio većinu majčinih optužbi tvrdeći da joj nije ograničavao slobodu kretanja niti je zaključavao u stanu.

“Točno je da sam je vrijeđao. I nisam je seksualno zlostavljao jer sam gay i bio sam žrtva pedofila. I da, tukao sam je jer je pogodovala da se cijeli slučaj mog zlostavljanja od strane pedofila ne kaže ni policiji ni mom ocu. Ipak sam u rujnu 2017. to odlučio prijaviti, ali su mi rekli da je zastara. Kivan sam na nju, ali je nisam ni vrijeđao na nacionalnoj osnovi. Uvjeren sam da me majka prijavila policiji zato što sam joj rekao da sam gay”, kazao je tužiteljima.