Prije godinu dana David Komšić brutalno je usmrtio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan ispred njene stambene zgrade. Vještakinja je danas svjedočila kako je David prije opakog zločina konzumirao marihuanu.

Sudski proces protiv Davida Komšića, 21-godišnjaka koji je s 88 uboda nožem lani, 22. veljače ubio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan nastavlja se ispitivanjem vještaka.

Toksikologinja Ines Gmajnički potvrdila je da su u Komšićevoj krvi pronađeni tragovi konzumacije marihuane, točnije THC. No, nije mogla reći koju količinu marihuane ili hašiša je uzeo. Dodala je da se te tvari iz krvi eliminiraju dosta brzo, no ipak ih se može naći u organizmu i do 72 sata ili čak nekoliko dana ako se konzumira u dužem periodu.

Radi se o značajnoj količini

Prema riječima vještakinje, THC na organizam djeluje 2-4 sata. U krvi mu je međutim koncentracija veća nego što je djelovanje u organizmu, pojasnila je. Kod Komšića je sedam i pol sati nakon događaja utvrđena koncentracija THC-a od 2 nanograma po mililitru, što je u vrijeme ubojstva bilo puno više jer se THC jako brzo u krvi razgrađuje. Kad je točno Komšić konzumirao marihuanu vještakinja nije mogla potvrditi.



OBITELJ DAVIDA KOMŠIĆA: ‘Učinio je to što je učinio i zbog toga mora odgovarati, ali velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora’

U međuvremenu je Komšićeva obrana tražila da se iz sudskog spisa izdvoji mišljenje više sudske savjetnice od studenog 2017. kao nezakonit dokaz. Osim toga obrana se usprotivila da se ta viša sudska savjetnica Matea Babić ispita na glavnoj raspravi, jer stranke to nisi tražile.

“Sud ne može provoditi ono što stranke u postupku nisu predložile”, navodi Komšićeva obrana. Objašnjavaju još da je njezino svjedočenje nebitno budući da je već ranije ispitanja djelatnica Centra za socijalnu skrb, te pročitano njezino izvješće.

Obrana želi isključiti javnost

Ako bi sud ipak odlučio ispitati višu sudsku savjetnicu obrana predlaže da se s tog dijela glavne rasprave isključi javnost. Žele na taj način zaštititi osobni život Komšića i njegove žrtve. Zatvoreno za javnost prema zahtjevu obrane trebalo bi biti i svjedočenje vještaka psihijatra.

KRISTINA MU JE REKLA DA JE TRUDNA S DRUGIM, A ON JU JE DIVLJAČKI IZBO 88 PUTA: ‘Imao je zabranu prilaska 300 metara i nikome ništa’

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Zagrebu Natalija Slavica ne slaže se sa zahtjevom obrane da se izvješće više sudske suradnice izdvoji iz sudskog spisa kao nezakonito. ‘Upravo je nužno za prostupak protiv mlađeg punoljetnika, prem Zakonu o sudovima za mladež, utvrditi sve okolnosti o životu okrivljenika. Zato tražim da se izvješće pročita, a viša stručna savjetnica bude ispitana kao svjedok”, objasnila je svoj stav Natalija Slavica.

Podsjetila je na iznimno manjkavo i nestručno izvješće Centra za socijalnu skrb, zbog čega bi sudsku suradnicu Mateu Babić ipak trebalo ispitati.

Tužiteljica se protivi i zatvaranju rasprave za javnost, budući da to do sada nije traženo iako se i na početku suđenja moglo čuti gotovo sve o Komšiću, njegovim obiteljskim prilikama i duševnom stanju.

I Krešimir Škarica, koji zastupa obitelj Kristine Krupljan, traži da se suđenje ne zatvara za javnost, jer se po njegovom mišljenju samo tako može doznati što se doista događa u sudnici.

Sudsko vijeće odbilo zahtjeve obrane, savjetnica svjedočila

Sudsko vijeće odbilo je zahtjev obrane da izdvoji iz sudskog spisa izvješće sudske savjetnice Matee Babić, a s njezinog svjedočenja nije ni isključena javnost.

Prema njezinim riječima David Komšić odrastao je u patrijahalno nastrojenoj obitelji. Do srednje adolescentne dobi David je bio bliži s majkom, no od tada je ipak veći utjecaj na njega imao otac.

Obitelj je dobrog materijalnog stanja, otac više radi, a majka se više brine o djeci. Majka je autoritativna, ali i topla, dok je otac permisivniji, navodi se u izvješću.

Komšićeva majka nakon ubojstva uporno pokušava shvatiti je li napravila greške u odgoju, a često ju hvataju i depresivna stanja zbog svega.