SUDAC VODANOVIĆ NADMUDRIO SUD: Do zastare je vukao bolovanje, a kad je odluka ukinuta odjednom je postao sposoban za rad

Ni godinu dana nije bilo dovoljno Državnom sudbenom vijeću da pravomoćno završi stegovni postupak protiv suca Dalibora Vodanovića koji se nakon svega izgleda opet vratio na radno mjesto

Sudac Dalibor Vodanović je 13. lipnja 2019. oko 16 sati izazvao prometnu nesreću u Kaštel Gomilici, kada je u alkoholiziranom stanju (1,9 promila) osobnim vozilom udario u drugo vozilo oduzevši mu prednost prolaska. Nakon nesreće odbio je dati na uvid vozačku dozvolu. Kako javlja Slobodna Dalmacija ni godinu dana nije bilo dovoljno Državnom sudbenom vijeću da pravomoćno završi stegovni postupak.

Protiv Vodanovića još je 1. srpnja 2019. Milan Grljušić, predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu. pokrenuo zahtjevom stegovni postupak zbog neprimjerenog ponašanja te nanošenja štete sudu i teške povrede sudačke dužnosti. 9. kolovoza 2019. godine Grljušić ga je dopunio stavljajući Vodanoviću na teret i stegovno djelo neurednog obavljanja sudačke dužnosti.

Dopuna stegovnog postupka odnosila se na incident koji se dogodio samo dan prije prometne nesreće, za vrijeme obavljanja svog dežurstva neprimjereno ponašao prema četvorici okrivljenika. U sudskom hodniku glasno ih je psovao rekavši: “Govna, idete li u crkvu, p…a vam materina”. To su sve vidjeli i čuli dvojica policajaca koji su priveli muškarce te jedan odvjetnik, a nakon toga je u sudnici jednom od privedenih muškaraca opsovao: “Je… ti mater!”, na što mu je ovaj odgovorio istom mjerom uz primjedbu da mu je majka umrla prije tri dana te da mu je ne psuje.

SUDAC IZ KAŠTELA VOZIO PIJAN I LJUDIMA NA SUDU PSOVAO MAJKU : ‘Idete li u crkvu, p***a vam materina’

Vukao bolovanje

DSV je sucu u nekoliko navrata produljivao privremenu mjeru udaljenja od obavljanja sudačke dužnosti, no ta mjera može trajati do pravomoćnog okončanja stegovnog postupka koje Vijeće mora provesti u roku od godinu dana. Kako se to nije dogodilo, DSV je na sjednici održanoj 27. kolovoza ove godine ukinuo svoju odluku te se od 7. rujna sudac Vodanović opet nalazi na svom radnom mjestu.

“Napominjemo da predmetni stegovni postupak nije okončan iz razloga što je prijavljeni sudac koristio bolovanje”, stoji u odgovoru koji je Slobodna Dalmacija dobila od Dijane Rožić Frlan, tajnice DSV-a. Sudac je dakle vukao bolovanje, a kad je odluka ukinuta, odjednom je sposoban za rad. Dakle, ispostavlja se da je sudac Vodanović “nadmudrio” i svog pretpostavljenog i DSV, piše Slobodna Dalmacija.

Glasnogovornica splitskog Prekršajnog suda rekla je da je sve što može reći da on nije više “privremeno udaljen” te da je “na svom radnom mjestu”, pa se iz toga može izvesti zaključak da sudac Vodanović opet sudi.