SUDAC O HORVATINČIĆU: ‘Nikad nije govorio o sinkopi, bio je ubrojiv i mogao je vladati svojom voljom’

Horvatinčić je osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora

Obrazlažući treću nepravomoćnu presudu Tomislavu Horvatinčiću od 4 godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je 2011. poginuo talijanski bračni par Salpietro, sudac šibenskog Općinskog suda Ivan Jurišić kazao je kako sud nije prihvatilo tezu obrane da je optuženik izgubio svijest, što znači da je bio ubrojiv, mogao je shvatiti svoje postupanje i vladati svojom voljom.

Osim zatvorske kazne Horvatinčiću je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima na pet godina, a postane li presuda pravomoćna morat će platiti i 190 tisuća kuna sudskih troškova.

“Optuženik je kazao da su uvjeti na moru bili izvanredni, počeo je glisirati i razvio brzinu do 25 milja, potom je prebacio na automatsko upravljanje i unatoč tome sjedio za kormilom gledajući ispred sebe, a suputnica mu je sjedila s desne strane. Kazao je da je ugledao jedrilicu dva do tri kilometra s desne strane, ali je na oko 400 metara izgubio svijest te ga je suputnica prodrmala, a on se držao za komande te da se okrenuo i vidio havariju”, kazao je Jurišić u obrazloženju presude.

Treća presuda

Ustvrdio je kako je sud zaključio da je Horvatinčić počinio kazneno djelo “prema optužnici kako mu je stavljeno na teret”. Horvatinčić nije izgubio svijest

“Sukladno obrani, svjedokinja Anica Đerđa je kazala da je, dok je sjedila na mjestu putnika, vidjela da mu je klonula glava i da je lupao po komandnoj ploči. Taj kratki gubitak svijesti, definiran kao sinkopa, se može dogoditi svakome u svakom trenutku, ali iz medicinskog vještačenja proizlazi da se sinkopa u ovoj pomorskoj nesreći ne može ni utvrditi ni opovrgnuti”, nastavio je sudac.

Kazao je da u razgovorima koji su uslijedili nakon nezgode Horvatinčić nije spominjao da je izgubio svijest, već je kazao da su mu otkazale komande plovila navodeći trenutačnu lokaciju, a jednom svjedoku je rekao da je pokušao izbjeći nesreću. “Iz iskaza Borisa Seljanovskog, istražitelja lučke kapetanije, proizlazi da nije bilo govora o zdravlju Tomislava Horvatinčića. On je dva dana nakon nezgode obavio liječnički pregled, spominjao je terapiju i nikad nije govorio o dijagnozi sinkope, izričito je kazao da nema drugih zdravstvenih tegoba”, ustvrdio je sudac.

I skica nesreće, dodao je, ukazuje da nije izgubio svijest neposredno prije sraza plovila. “Iz tih razloga vijeće nije prihvatilo tezu obrane da je optuženik izgubio svijest što znači da je bio ubrojiv, mogao shvatiti svoje postupanje i vladati svojom voljom”, rekao je Jurišić.

Olakotne okolnosti – životna dob i narušeno zdravlje

Ustvrdio je i da iz nalaza vještaka za pomorski promet proizlazi da je išao prema Tribunju na autopilotu te da su se plovila približavala jedno drugome u uvjetima dobre preglednosti. “Plovilo optuženika nije mijenjalo ni smjer niti brzinu i očito je da uopće nije uočio vozilo oštećenika. To što optuženi nije vidio plovilo, spada u njegov propust jer ga je morao vidjeti s obzirom na uvjete”, rečeno je u obrazloženju presude uz pojašnjenje da se mora ukloniti brod koji vidi plovilo sa svoje desne strane, a to je bio Horvatinčićev brod koji se morao maknuti, ali se to nije dogodilo.

“Nema dvojbe da je postupao s neizravnom namjerom, nije nadzirao plovidbu, nije motrio situaciju i u punoj brzini od 26 čvorova naletio je na jedrilicu bračnog para koji je zbog ozljeda preminuo na mjestu nesreće”, zaključio je sudac.

Kao olakotne okolnosti u presudi je naveo Horvatinčićevu stariju dob i narušeno zdravlje, a kaznu zatvora od četiri godine i deset mjeseci drži primjerenom svim okolnostima. “S obzirom da je počinio kazneno djelo s namjerom i da je više puta osuđivan zbog prekršaja iz sigurnosti prometa, držimo da je njegovo ponašanje u prometu opasno zbog čega mu je izrečeno oduzimanje dozvole za upravljanjem vozilima”, naglasio je Jurišić.

Obrana najavila žalbu

Horvatinčićev odvjetnik Veljko Miljević najavio je žalbu na presudu te kazao da se njegov branjenik nije pojavio na izricanju presude zbog narušena zdravlja. Tužiteljica Irena Senečić presudu je ocijenila primjerenom, ističući da će o mogućoj žalbi odlučiti nakon što neprevomoćnu presudu dobiju napismeno.

Na kraju tijekom trećeg suđenja tužiteljica je tražila da se Horvatinčića proglasi krivim te osim zatvorom kazni i oduzimanjem dozvola za upravljanje svih motornih vozila, a isto je tražio i Ognjen Frangeš, zastupnik obitelji stradalih Talijana. Horvatinčićevi odvjetnici Branko Baica i Veljko Miljević ustrajali su da njihovog klijenta treba osloboditi svih optužbi.

Horvatinčić je na prvom suđenju, koje je vodila sutkinja Maja Šupe, u studenome 2015. uvjetno osuđen na 20 mjeseci zatvora, uz rok kušnje od tri godine. Tu je presudu ukinuo viši sud, kao i drugu koju je donijela ista sutkinja. Za drugu presudu viši je sud zaključio da je posebno proturječna jer je prihvatila sinkopu, odnosno privremeni gubitak svijesti kao razlog zbog kojeg je Horvatinčić oslobođen krivnje.

