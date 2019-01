SUD POVJEROVAO FANTOMSKOM KAMATARU: ‘Vratili smo mu sve novce, a on nam već godinama ne želi odblokirati stan’

Više od pet i pol godina blokiran je dom Desanke K. koja je od lihvara još u travnju 2011. godine posudila nešto manje od 88 tisuća kuna, a kao zalog je dala dio svog stana na zagrebačkoj Sigečici.

“Novac sam vratila u svibnju 2012. godine, kako je dug vraćen prije roka isti dan sam zaključila s Gustavom Antoniom Aguirreom izvansudsku nagodbu. Po toj nagodbi Aguirre mi je trebao izdati brisovno očitovanje i potvrdu o zatvaranju potraživanja, no, to nije učinio. U travnju 2014. tražila sam ponovno potvrdu da moj stan više nije pod hipotekom, ali na to se nije očitovao, pa sam ga tužila”, objašnjava ova Zagrepčanka koja je, kao i stotine drugih Hrvata u nekom životnom trenutku posegnula za novcem iz kreditnog ureda.

Lihvarski kredit

Na kraju se ispostavilo da su u pitanju lihvarski ugovori iz kojih se dužnici nikako ne mogu izvući. Jedan od primjera je i blokada imovine što oni koji su uzeli kredite ne mogu riješiti jer je veliki dio kreditnih ureda koji su nudili novac uz lihvarske kamate u međuvremenu otišao u stečaj. Doduše potraživanja su preuzele druge tvrtke.

Zato je za Desanku K. uslijedio mučan sudski postupak u kojem se analizirala dokumentacija što ju je dobila od kreditnih ureda, ali i ono što je sudu pokazivao Aguirreov odvjetnik. Utvrđeno je tako da su Desanka i njezin sin, koji joj je bio jamac otplatili ukupno 92.839 kuna, a sve uplatnice ovjeravala im je tvrtka Pulenat iz Zadra. Rate su plaćane, doduše u različitim iznosima i po dva različita ugovora o zajmu, no zadarska firma sve ih je potvrđivala.

Različite potvrde

Potvrdu o prijevremeno otplaćenom kreditu izdala je pak tvrtka Usluge Axia. To je jedan od kreditnih ureda što se nalazi na popisu tvrtki upletenih u 91 milijun kuna tešku prijevaru kojom je, kako se sumnja, skupina optuženih lihvara predvođena odbjeglim Markom Romaničem ošetila 660 građana. Taj slučaj tek nedavno se počeo raplitati na Županijskom sudu u Zagrebu, jer je od velike policijske akcije sredinom lipnja 2012. godine, kojom je ova skupina raskrinkana, uspješno rastezan.

Međutim, da bi se izvansudska nagodba sklopila Desanka K. i njezin sin potpisali su da uzimaju novi zajam. Tako su novi ugovor potpisali 3. svibnja 2012. godine i to na iznos od 18.148,44 eura u kunskoj protuvrijednosti od 136.500 kune, barem tako tvrdi odvjetnik kreditnog ureda. Rok otplate bio je 3. veljače 2023. godine, odnosno 129 mjeseci. Mjesečna raza iznosila ja 199 eura, a kao zalog je Desanka K. ponovno dala svoj stan. Tu je vrjerojatno po klasičnoj lihvarskoj metodi prevarena.

Novac dali vlasniku kreditnog ureda

“Taj ugovor sklopljen je u nekakvom uredu u Preradovićevoj ulici. Dobila sam svega 20 tisuća kuna na ruke. Nisam sigurna je li mi novac dao baš Aguirre. Moguće je da je ukupan zajam iznosio 40 tisuća kuna, nisam više sigurna. Ponovno mi je sin bio jamac, a založili smo i dio stana. No, sav novac sam vratila i za to postoje uplatnice. Ne sjećam se detalja jer je sin bio sa mnom i brinuo o svemu. Međutim, za Usluge Axia nikada nisam čula”, svjedočila je žrtva kamatara.

Djelatnica kreditnog ureda prisjetila se da su Desanka K. i njezin sin imali više kredita, ali i da su svaki mjesec dolazili i uredno otplaćivali rate. No, da su cijeli kredit otplatili dobili bi brisovno očitovanje, uvjeravala je. Potvrdila je da je Aguirre u to vrijeme živio u SAD, a samo povremeno dolazio je u Hrvatsku jer je bio jedan od investitora kreditnog ureda.

“Sav novac smo vratili. Moja majka dala je Aguirreu na ruke više od 18 tisuća eura. Bio sam prisutan kod te primopredaje novca. Tada smo sklopili i treći ugovor o zajmu i izvansudsku nagodbu, te tražili da nam se obriše hipoteka na stan. No rekli su nam kako to ne mogu učiniti odmah, jer je u pitanju pravna procedura koja traje”, objašnjavao je Darko K.

Sud im nije povjerovao

Sud je ipak povjerovao zaposlenici kreditnog ureda, a ne njemu i njezinoj majci iako su tvrdili da su zajmove vratili.

“Desanka K. ni ne sjeća se koliko je ugovora o zajmu potpisala”, stoji u obrazloženju ove sudske odluke. Sud je objasnio kako se dio uplatnica odnosi na Pulenat, a dio na Usluge Axia koje zastupa Dustin Adam Starkey još jedan od fantomskih Amerikanaca koji se povezuju s ovom lihvarskom aferom.

“Desanka K. nije dokazala da joj je upravo Aguirre kojeg je tužila trebao izdati brisovno očitovanje”, zaključio je Općinski građanski sud u Zagrebu kojem Desanka K. još mora platiti i sudske troškove.