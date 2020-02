SUD PONIŠTIO SMJENU RAVNATELJA ŠKOLE U KOJOJ SU DJECA ŽIGOSANA UPALJAČEM: Inspekcijski nadzor je bio manjkav, spominjala se i medijska hajka

Sutkinja Upravnog suda u Splitu je u svojoj pravomoćnoj odluci naložila Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnošenje novog rješenja o smjeni ravnatelja Ekonomsko-birotehničke škole u Zadru, Joze Dragića te isplatu 9375 kuna sudskih troškova zbog propusta u inspekcijskom nadzoru nakon slučaja žigosanja dvoje učenika vrelim upaljačem

Upravni sud u Splitu pravomoćno je poništio smjenu ravnatelja Ekonomsko-birotehničke škole u Zadru, Joze Dragića, koji je smijenjen zato što je incident u kojem je jedan učenik žigosao dvoje svojih kolega vrelim upaljačem nazvao dječjom igrom. Incident se dogodio početkom veljače prošle godine.

Jedna od žrtava je ispričala kako je sjedila s napadačem u klupi dok je on upaljačem palio papiriće. U jednom trenutku joj je dvaput utisnuo upaljač u ruku, dok je jednog kolegu opekao po vratu. Naposljetku im je rekao: “Evo, sada se možete hvaliti da ste ustaše.” Ministarstvo znanosti i obrazovanja tada je poslalo inspekciju u školu te smijenilo Dragića.

No, on je tužio ministarstvo, a sud je 24. veljače presudio u njegovu korist. Ministarstvo nema pravo žalbe, već će morati donijeti, prema riječima sutkinje Mirande Gulišije Jurišić “novo, na zakonu osnovano i valjano obrazloženo rješenje”. No, to nije sve. S obzirom na to da je izgubilo spor, Ministarstvo će Dragiću morati isplatiti 9375 kuna za sudske troškove.

‘Djeca se pomirila, a nalaz je nezakonit’

Dragić je tijekom spora cijelo vrijeme tvrdio kako se nije radilo o vršnjačkom nadzoru, suprotno nalazu inspekcije te je istaknuo kako “takvo nasilje nisu utvrdili ni prosvjetni inspektori tijekom nadzora, a nijedan učenik nije ozlijeđen”. Dodao je kako su ga nastavnici odmah obavijestili te da je on sa napadačem i žrtvama obavio razgovor.

“Tijekom razgovora učenici su se odmah izmirili, ispričali jedno drugom, rukovali, konstatirali i prezentirali isto kao ‘dječju igru’ bez namjere ozljeđivanja ili omalovažavanja te krenuli na daljnju nastavu, navodeći kako nije potrebno pozivati liječnika, policiju iii drugu instituciju. Neovisno o tome, tužitelj istog dana na razgovor poziva sve učenike uključene u predmetni događaj te njihove roditelje, pedagoginju razrednicu. Sam događaj dogodio se u jutarnjoj smjeni, a razgovor je, zbog nemogućnosti dolaska roditelja u školu, dogovoren istog dana u 18 sati.

Na dogovoreni sastanak pristupio je i roditelj u događaj uključene djevojčice V.S. u pratnji novinara, čemu se ravnatelj protivio upravo zbog zaštite maloljetnih učenika. Nakon toga, na poziv novinara u školu je došla i krim policija. Na samom razgovoru zauzet je stav da će se postupiti sukladno Statutu Škole Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i učeniku D.M izreći pedagoška mjera opomena pred isključenje. Iz navedenog proizlazi kako je tužitelj u konkretnom slučaju postupio sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno obrazovnih radnika školskih ustanova o poduzimanju mjera te je odmah pozvao roditelje i učenike na razgovor. Tužitelju nije jasno na temelju čega tuženik utvrđuje da je konkretni događaj smatrao ‘dječjom igrom’, jer on sam to nikada tako nije nazvao”, stoji u presudi, doznaje Index.

Ministarstvo mu je na teret stavilo njegove riječi da je sve bila “dječja igra” te da nije odmah obavijestio roditelje napadača i žrtava, što je prema Pravilniku bio dužan učiniti. Svoj su argument potkrijepili izjavama nastavnica i pedagoginje škole. No, ravnatelj smatra kako je inspekcijski zapisnik bio nezakonito sastavljen, a sud je podržao njegovo mišljenje navodeći kako je iz Ministarstva u tom slučaju bilo pritisaka na prosvjetnu inspektoricu Nedu Galešić.

Inspektorica nije ispitala učenike i roditelje

Sud je ispitao inspektoricu s 23 godine nastavničkog staža, koja je priznala kako je Ministarstvo pokrenulo nadzor u školi nakon medijskih napisa o “žigosanju upaljačem.” Dodala je kako nikad nije bila na edukaciji ili savjetovanju o tome kako bi trebalo vršiti inspekcijski nadzor. Priznala je da je bilo pritisaka, ali ne iz Ministarstva, već iz medija, koji su pritiskali Ministarstvo i inspekciju.

Ona tijekom nadzora nije razgovarala niti s učenicima, niti s roditeljima, već samo sa stručnom službom i nastavnicima. Smatra kako se inspekcijski razgovor s učenicima u praksi nije pokazao dobrim. Nakon djelomičnog ispitivanja, zaključila je kako je ravnatelj odmah trebao pozvati policiju i hitnu pomoć te je Ministarstvo nakon konzultacija s njom podnijelo zahtjev za razrješenjem i pokrenulo prekršajni postupak.

U ovakvim slučajevima, istaknula je inspektorica, utvrđivanje vršnjačkog nasilja ovisi o procjeni zaposlenika škole. Zbog toga je sutkinja zaključila da način na koji je proveden inspekcijski nadzor ne jamči pouzdano i točno utvrđivanje činjenica. Dodala je kako je rješenje doneseno na osnovi pisanih izjava učitelja, a ne ispitivanja učenika uključenih u taj slučaj i njihovih roditelja, a nema ni policijskog zapisnika. Osim toga, sutkinja je procijenila kako nema dokaza niti za druge propuste koje se stavljaju na teret školi, a koji tijekom inspekcijskog nadzora nisu utvrđeni. Uz to, Ministarstvo u svome nalazu nije, prema mišljenju sutkinje, prikazalo dokaze kojima bi potkrijepilo svoj nalaz i odluku o smjeni ravnatelja Dragića.